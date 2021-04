Ko revolucije ni bilo na televiziji

Dokumentarec Summer of Soul pripoveduje o festivalu afroameriške glasbe in kulture, ki je potekal v Harlemu leta 1969

Dokumentarec Summer of Soul, ki pripoveduje o festivalu afroameriške glasbe in kulture, ki je potekal leta 1969 v Harlemu, bo v ameriška kina prišel 2. julija, piše filmska revija Variety. Gre za režijski prvenec glasbenika Questlova, je na ameriškem festivalu Sundance prejel nagradi žirije in občinstva za najboljši dokumentarni film.

Film Summer of Soul (... Or, When The Revolution Could Not Be Televised) - Poletje duše (... ali ko revolucije ni mogoče prikazati na televiziji), ki je nastal pod okriljem produkcijske hiše Searchlight Pictures, je bil deležen dobrih kritik.

Filmski kritik Owen Gleiberman ga je označil za "razodetje". Po njegovih besedah gre za edinstven dokumentarec oziroma vesel in zapeljiv koncertni film, ki opisuje ključno prelomnico v življenju temnopoltih v ZDA.

Film, ki dokumentira festival afroameriške glasbe in kulture v Harlemu leta 1969 in ki se ga je prijel naziv Woodstock temnopoltih, med drugim ponuja še nikoli objavljene posnetke koncertnih nastopov zvezdnikov, kot so B.B. King, Nina Simone, Sly & the Family Stone, Gladys Knight & the Pips in Stevie Wonder.

Po pisanju revije Variety je festival kljub omenjenim nastopom ostal pozabljen, skoraj 50-urni posnetki, ki jih je Questlove s polnim imenom Ahmir Khalib Thompson zbral s pomočjo producentov, pa so pol stoletja ostali neodkriti.

