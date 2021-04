Slovenska ideološka razklanost

V SNG Nova Gorica bodo premierno uprizorili besedilo Simone Semenič jerebika, štrudelj, ples pa še kaj

V SNG Nova Gorica bo danes, 8. aprila ob 20.00 spletna premiera predstave Simone Semenič jerebika, štrudelj, ples pa še kaj, ki je nastala v sodelovanju s Slovenskim mladinskim gledališčem Ljubljana. Režiral jo je Jure Novak, v katerega opusu je zanimanje za žgoče družbene teme nenehno navzoče, tuja mu ni niti odrska obdelava spolnosti, z besedili Simone Semenič pa se je režijsko že srečal. Tokrat je vse troje prepletel v sočno celoto, ki drega v "plastične", potrošniško zaznamovane lepotne ideale in pronicljivo analizira stanje v družbi.

Petnajsti avgust 1963, vas v Vipavski dolini. Vaščani pripravljajo dva dogodka na isti dan, ob isti uri – mašo za veliki šmaren z gospodom škofom in proslavo za dan graničarjev JNA s tovarišem sekretarjem izvršnega komiteja centralnega komiteja. Odločitve, ki jih morajo sprejeti, so težke. Bodo zveste ovčice ali poslušni tovariši?

"Na prvi pogled je jerebika, štrudelj, ples pa še kaj igra o nekem zgodovinskem času in temeljni slovenski ideološki razklanosti. A bolj ko se zadeva razpleta, bolj postaja portret sodobne slovenske družbe, v kateri ideološko prepričanje zlahka zamenja pragmatična korist. Besedilo nenehno prehaja med časi in prizorišči, politična dilema pa je začinjena s prizori neposredne seksualnosti. Po eni strani se igra z žanrom komedije, tako da preizprašuje meje komičnega, po drugi pa z meščansko predpostavko gledališča, ki je provokacijo pripravljeno sprejeti, a le do določene mere," so zapisali na spletni strani gledališča.

"Besedilo, jasno umeščeno v zgodovinsko obdobje in izrazito lokalno obarvano, kljubuje ne samo silam zgodovinjenja, temveč tudi vsakokratni politiki, ki nam vnaprej začrta meje in določa naš življenjski svet: kaj lahko počnemo, v kaj lahko verjamemo in o čem sanjamo, koga in kako lahko ljubimo. Kljubuje z vseprisotnim humorjem, ki junakinj in junakov ne objektivizira in jih ne spreminja v grotesko, temveč nam nudi priložnost, da življenje opazujemo s kančkom (samo)ironije, ki jo premorejo tudi oni. Še najbolj pa kljubuje z ljubeznijo, z vseprisotno, na trenutke komično in kaotično, vendar zato nič manj iskreno in resnično intimnostjo, v kateri se ljudje prepoznavajo in povezujejo prek politike ali s pogledom opazovalca začrtanih meja, onkraj pričakovanj in zgodovinske logike, neodvisno od velikih pripovedi o morali, preteklosti in prihodnosti," je v gledališkem listu zapisala Tanja Petrović.

Igrajo: Marjuta Slamič, Patrizia Jurinčič Finžgar, Helena Peršuh, Damjana Černe, Ana Facchini, Draga Potočnjak, Nataša Keser k. g., Iztok Mlakar, Andrej Zalesjak, Blaž Šef, Matej Recer, Primož Bezjak, Željko Hrs in Blaž Valič.

Režiser: Jure Novak, dramaturg: Marko Bratuš, asistentka dramaturga: Alja Lobnik, avtor jezikovne priredbe: Srečko Fišer, lektorja: Srečko Fišer, Anja Pišot, scenografinja: Urša Vidic, kostumografinja: Dajana Ljubičić, avtor glasbe: Uroš Buh, koreograf: Branko Potočan, oblikovalec svetlobe: Andrej Hajdinjak.