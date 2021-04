Slovenija dobila Klub režiserk

Namen kluba je povezovanje med članicami in mentoriranje, povezovanje v mednarodnem prostoru ter promocija dela in uspehov članic

Hanna Slak

© Borut Krajnc

Na prvi pomladni dan, 21. marca, je bil pod okriljem Društva slovenskih režiserk in režiserjev (DSR) ustanovljen Klub režiserk. Namen kluba je povezovanje med članicami in mentoriranje, povezovanje v mednarodnem prostoru ter promocija dela in uspehov članic. Med cilji je tudi vzpostavitev spletne strani s predstavitvami režiserk in njihovega dela.

Klub režiserk pri DSR je bil ustanovljen na pobudo Maje Weiss, Sonje Prosenc in Hanne Slak. Kot je za STA pojasnila Sonja Prosenc, neformalna občasna srečanja slovenskih filmskih ustvarjalk potekajo že nekaj let, ideja o klubu pa je nastala kot naslednji korak, ki bi prinesel možnost za izvajanje dolgoročnejših in strukturiranih aktivnosti in ciljev.

Klub režiserk je po njenih besedah "zasnovan kot prostor srečevanja in povezovanja režiserk raznolikih profesionalnih profilov, različnih generacij in žanrskih afinitet in kot pobuda za izmenjavo strokovnih veščin in informacij, ki so specifične za naš poklic in področje ustvarjanja".

Sonja Prosenc je spomnila, da so v zadnjih letih slovenske režiserke izjemno prodorne v tujini na različnih filmskih področjih - v celovečernih ali kratkih filmskih formah, na področjih igranega in dokumentarnega, animiranega in eksperimentalnega filma, ali pa ustvarjajo glasbene spote. Pogosto pa po besedah sogovornice novice ne pridejo do domače javnosti in "eden od namenov kluba je tudi redno posredovanje novic o dogajanju, aktivnostih in dosežkih slovenskih režiserk".

Prav tako v klubu načrtujejo vzpostavitev spletne strani, "ki bi zajela raznolikost in širino ustvarjanja" slovenskih režiserk. Na strani v nastajanju bodo predstavljeni profili režiserk in njihovo dosedanje delo skupaj s tekočimi projekti.

"Članice - pa tudi ustvarjalke ali ustvarjalci iz drugih držav - bodo na njej lahko našli talentirane režiserke za sodelovanja pri svojih projektih, za mentorstvo in za lastne iniciative. Na spletni strani bodo članice in obiskovalke ter obiskovalci našli novice, priporočila za oglede filmov ali pa navdih," je pojasnila Sonja Prosenc.

Članice bodo tudi medsebojno sodelovale in si nudile pomoč v obliki individualnega mentoriranja, se srečevale na delavnicah z domačimi in tujimi predavateljicami in predavatelji, redna manj formalna priložnost za srečevanja pa bodo moderirani tematski klubski večeri - prvi je načrtovan že v tem mesecu, je še napovedala Sonja Prosenc.

Klub režiserk sicer nima vodstva. Vse njegove dejavnosti se po besedah sogovornice izvajajo izključno na pobudo in s podporo članic. Poleg članic DSR se Klubu režiserk kot "vzhajajoče članice" na povabilo lahko pridružijo tudi režiserke, ki še niso članice DSR, se pa profesionalno ukvarjajo z režijo na avdiovizualnem področju.

Sicer pa bo prav drevi ob 20. uri v sklopu Filmskih večerov od blizu na daljavo DSR, ki nastajajo v sodelovanju s Slovenskih filmskim centrom in RTV Slovenija, na portalu rtvslo.si na sporedu prvi slovenski kinematografski celovečerni igrani film v režiji režiserke - Varuh meje Maje Weiss.

V glavnih vlogah z vesno za režijo in za najboljšo igralko ovenčanega filma so nastopili Iva Krajnc, Pia Zemljič, Tanja Potočnik in Jonas Žnidaršič. Srhljivka Varuh meje predstavlja zgodbo treh študentk na počitniškem izletu po Kolpi, med katerim jih nadzoruje varuh.

O nastajanju filma, ustvarjalkah in ustvarjalcih se bosta ob projekciji pogovarjali režiserka in soscenaristka filma Maja Weiss ter režiserka Varja Močnik.