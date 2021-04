Restavrirani tajvanski klasiki na spletu

Med 15. in 22. aprilom bosta na ogled filma Šest osumljencev in Neumna nevesta, naiven ženin

Slovenska kinoteka bo med 15. in 22. aprilom na spletu prikazala restavrirani tajvanski klasiki iz obdobja črno-belega filma Šest osumljencev (1965) in Neumna nevesta, naiven ženin (1967). Predstavili ju bodo v okviru evropske turneje Tajvanski izgubljeni komercialni filmi, pospremil pa ju bo pogovor s tujima strokovnjakoma. Kot so zapisali, so tajvanske klasike zaradi zgodovinskih okoliščin dragocena redkost, saj so politike japonizacije, sinizacije in vojnega prava vrsto let hromile razvoj lokalne tajvanske kulture in identitete.

"Čeprav je bilo v obdobju od sredine 50. do konca 70. let na Tajvanu posnetih okrog 1100 filmov v lokalnem tajvanskem jeziku, pa so bili slednji zaradi majhnih proračunov in neobstoječih arhivov v veliki meri pozabljeni. Tedanja vlada pod Čankajškom je namreč podpirala izključno filme v standardni kitajščini, lokalno tajvansko kulturo pa je označevala za vulgarno in jo namerno zaničevala," so še zapisali.

Po podatkih kinoteke se je ohranilo približno 200 tajvanskih filmskih klasik, ki jih Tajvanski filmski in avdiovizualni inštitut (TFAI) od leta 2013 vestno restavrira in opremlja z angleškimi podnapisi.

Slovenskemu občinstvu bosta v okviru evropske turneje Tajvanski izgubljeni komercialni filmi predstavljena filma različnih žanrov - vohunska drama Šest osumljencev (r. Lin Tuan-qiu) in komedija Neumna nevesta, naiven ženin (Hsin Chi), ki bosta "ponudila dragocene utrinke iz tajvanske preteklosti".

Zainteresirani bodo s prijavo na naslov info@tajvan.si prejeli brezplačno povezavo za ogled filmov prek kanala Vimeo v poljubnem času med 15. in 22. aprilom. Zadnji dan bo ob 16.30 sledil pogovor s filmskima strokovnjakoma Chrisom Berryjem s Kraljevega kolidža v Londonu in Wafo Ghermani iz Francoske kinoteke. Pogovor bo potekal v angleškem jeziku preko zooma.

