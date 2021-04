Film tedna: Sin

Zgodbo o generaciji, ujeti med pričakovanja staršev in pasti odraščanja v tranzicijskem Sarajevu

Na spletni strani Art kino mreže Slovenije je do 12. maja na ogled film Sin bosanske režiserke Ines Tanović, ki prikazuje zgodbo o generaciji, ujeti med pričakovanja staršev in pasti odraščanja v tranzicijskem Sarajevu. Tako kot v njenem prvem igranem celovečercu Naš vsakdan, je tudi tokrat v ospredju družina, ki se sooča z izzivi pripadnosti in ljubezni.

Osemnajstletni Arman se nikoli ni mogel sprijazniti z dejstvom, da je posvojen. Nemiren in poln eksplozivne energije starša nenehno spravlja v obup. Medtem ko se spopada z demoni svoje preteklosti, pa skuša mlajšega brata Dada zaščititi pred izzivi življenja v sodobnem Sarajevu …

"Ko sem dokončala Sina, sem se zavedela, da so moji zadnji trije igrani filmi pripovedovali o isti družini. V omnibusu Neke druge zgodbe sem se ukvarjala z mladim moškim takoj po vojni, ki ga dekle, tujka, zapusti skupaj z njegovim nerojenim otrokom. To je bila zgodba o odnosu mednarodne skupnosti do Bosne in Hercegovine v času vojne in po njej. V svojem prvem dolgometražcu Naš vsakdan sem govorila o štiridesetletniku, ki se po odhodu žene vrne k staršem zaradi eksistencialnih razlogov – povojna družba mu ne omogoča, da bi se zaposlil in si zagotovil boljšo prihodnost. V Sinu spremljamo istega človeka, ki pa se je medtem spet poročil in postal oče. S tem filmom zaključujem krog o generaciji, ki je odraščala med vojno," je zapisala režiserka.

"Po vsaki vojni slej ko prej pride do generacijskega prepada – na eni strani je generacija staršev, ki je preživela vojno, na drugi strani pa generacija njihovih otrok, ki je zrasla po vojni. Kaj se je dogajalo med vojno, je ne zanima. Huje od vsake vojne se ji zdi to, kar se dogaja njej – od generacije staršev ne dobiva dovolj prepričljive ljubezni in pozornosti. Tak je Arman, 18-letni posvojenec, ki v Sinu renči in brenči, se zaletava v stene, s pestmi razbija stenska ogledala in preklinja – jezno, konvulzivno, vulkansko, agresivno, neutolažljivo. Narcis, ki v grozi ugotovi, da ga ne ljubijo vsi," je v Mladini zapisal Marcel Štefančič jr.

Ines Tanović je diplomirala na oddelku za dramaturgijo Akademije dramskih umetnosti v Sarajevu. Od leta 1988 je članica Društva filmskih ustvarjalcev Bosne in Hercegovine, od leta 1996 pa dela na Televiziji BiH kot urednica in režiserka. Po lastnih scenarijih je režirala pet kratkometražcev, ki so naleteli na dober odziv filmske kritike. Je tudi avtorica dokumentarnih filmov in reklam. Prispevala je bosansko-hercegovski segment za celovečerni omnibus Neke druge zgodbe (2010), ki je bil prikazan na več kot 35 mednarodnih filmskih festivalih. Leta 2015 je posnela celovečerni igrani prvenec Naš vsakdan.

