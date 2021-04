Predstava za otroke, ki razpira problematiko ekologije

© Philipp Weinrich

V Lutkovnemu gledališču Ljubljana bodo danes ob 18. uri s prenosom v živo prek spleta premierno uprizorili predstavo Jana Rozmana in Julie Keren Turbahn z naslovom Reči reči. Predstava za otroke od 6. leta dalje raziskuje, kako človek doživlja srečanja s predmeti, hkrati pa na inovativen in humoren način razpira problematiko ekologije.

Reči reči je avtorski projekt nemške plesalke in koreografinje Julie Keren Turbahn in slovenskega plesalca, performerja ter koreografa Jana Rozmana. Predstava temelji na njunih skupnih predhodnih raziskavah predmetnega gledališča v uprizoritvi Predmetenje ter umetniški rezidenci v berlinskem gledališču za mlado občinstvo FELD. Daljša uprizoritvena raziskava materialnosti in sodobne uporabe in dojemanja predmetov je privedla do tokratne uprizoritve za otroke, ki se poleg zavoda za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti EMANAT in mladinskega gledališču FELD v Nemčiji podpisuje kot koproducent uprizoritve.

Gre za predstavo predmetnega gledališča, namenjeno mlajšemu občinstvu, znotraj katere plesalca, skupaj z občinstvom odkrivata skrivnostne in zanimive lastnosti plastičnih predmetov in njihovo vpletenost v človeški vsakdan, ob tem pa potencial animacije raje kot skozi klasične lutkovne tehnike iščeta prek giba in plesne umetnosti.

"Predstava otrokom na inovativen in humoren način razpira problematiko ekologije - otroke osvešča o posledicah uporabe plastike in jih spodbuja k skrbi za okolje. Oder postane mesto stika med živo in neživo materijo; okolje kjer se stvari med seboj povežejo, sporazumevajo in soobstajajo. Z menjavo vloge glavnega naratorja med osebo in plastiko na preprost način predstavi vprašanje semiotičnega razumevanja razmerja med subjektom in objektom ter spodbuja vprašanja medsebojne povezanosti med človekom in njegovim okoljem ter promovira ekološko ozaveščenost," so zapisali na spletni strani gledališča.

Performer, koreograf, plesalec in improvizator Jan Rozman (1991) deluje med Ljubljano in Berlinom. V umetniški praksi se ukvarja z razširjenim pojmom telesnosti, materialno semiotiko, teksturami, vrzelmi, napakami in zmedo, ekologijo, domišljijo, (znanstveno) fantastiko ter humorjem.

Nemška koreografinja, pedagoginja, plesalka in performerka Julia Keren Turbahn (1990) poleg razvoja lastnih koreografskih del, kot plesalka sodeluje v predstavah različnih avtorjev. Kadar ne nastopa, svoje znanje in razumevanje fizičnega ter plesnega gledališča aplicira na delavnicah v azilnih domovih ter v Mestnem muzeju v Berlinu, kjer deluje kot umetniška mediatorka.

Režiserja, koreografa in izvajalca sta Jan Rozman in Julia Keren Turbahn. Scenografa sta Dan Pikalo in Jan Rozman, izvršni producentki Sabrina Železnik in Patricia Oldenhave, oblikovalka svetlobe: Annegret Schalke, oblikovalec zvoka: Andres Bucci/Future Legend, kostumografinja: Tanja Pađan/Kiss the Future.

kkVVFRKzWx4