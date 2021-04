Med nagrajenci World Press Photo tudi Ciril Jazbec

Za serijo fotografij, ki jih je posnel v severni Indiji, objavljene pa so bile lani v reviji National Geographic

Nagrajena fotografija

© Ciril Jazbec

Slovenski dokumentarni fotograf Ciril Jazbec je na mednarodnem fotografskem natečaju World Press Photo osvojil drugo nagrado v kategoriji Okolje. Nagrajen je bil za serijo fotografij, ki jih je posnel v severni Indiji, objavljene pa so bile lani v reviji National Geographic. Doslej so nagrado na tem natečaju prejeli le trije slovenski fotografi.

Doslej je nagrado za serijo fotografij na tem natečaju prejel le slovenski fotograf Joco Žnidaršič, ki je leta 1977 mednarodno žirijo prepričal s fotografsko pripovedjo izpod Triglava, ki mu je v kategoriji Narava prinesla tretje mesto, leta 2016 pa sta v kategoriji Ljudje prvo in drugo nagrado za posamično fotografijo osvojila slovenska fotografa Matic Zorman in Matjaž Krivic.

Jazbec je serijo nagrajenih fotografij objavil junija 2020 v reviji National Geographic Magazine, s katero sodeluje od leta 2014. Pospremljena je z besedami One way to fight climate change: Make your own glaciers (Eden izmed načinov boja proti podnebnim spremembam: Naredite si svoje ledenike).

Fotografije so nastale v regiji Ladakh na severu Indije, znani tudi kot Mali Tibet, kjer je vse manj snega in vse več krčenja ledenikov. Tamkajšnji kmetje zato gradijo ogromne ledene stožce, da se lahko tako poleti oskrbujejo z vodo. Te ledene stupe služijo kot vodni stolpi, v katerih je shranjena zimska talina, ki jo uporabijo za spomladansko sajenje. V vasici Gja na severu Indije v eni izmed teh stup deluje celo kavarna.

Jazbec želi s svojimi fotografijami dokumentirati domišljene rešitve in poskuse boja proti podnebnim spremembam. Med drugim je dokumentiral naraščajoče morje na Aljaski ter učinke podnebnih sprememb na Inuite na Grenlandiji. Trenutno za National Geographic pripravlja zgodbo o podnebnih spremembah v Alpah.

Dokumentarni fotograf Ciril Jazbec (1987) je po študiju ekonomije na ljubljanski fakulteti leta 2011 magistriral iz fotoreporterstva in dokumentarne fotografije na College of Communication v Londonu. Objavlja v številnih tujih publikacijah, kot so omenjeni National Geographic, The New York Times, GEO, Leica Fotografie International in The British Journal of Photography. S svojimi fotografijami se je predstavil na več razstavah, zanje pa je prejel tudi več nagrad, med njimi leta 2013 Leica Oskar Barnack Newcomer Award, leta 2015 pa Magnum 30 under 30.

Fundacija World Press Photo organizira največji mednarodni fotografski natečaj, na katerem sodelujejo fotoreporterji, agencije in časopisi z vsega sveta. Neodvisna in neprofitna organizacija s sedežem v Amsterdamu je bila ustanovljena leta 1955 z namenom, da bi podprla in promovirala delo poklicnih fotoreporterjev. Mednarodna žirija je letos pregledala 74.470 fotografij 4315 fotografov iz 130 držav.

PREBERITE TUDI: