Razstava tedna: La Doctora

Posvečena dr. Branislavi Sušnik, pomembni raziskovalki slovenskega porekla, ki se je posvetila staroselskim ljudstvom Paragvaja

Branislava Sušnik

© Etnografski muzej dr. Andrés Barbero, Asunción, Paragvaj

V Slovenskem etnografskem muzeju bo 20. aprila ob 18.00 potekala spletna otvoritev razstave La Doctora: Življenje in delo slovenske znanstvenice v Paragvaju, ki je posvečena dr. Branislavi Sušnik (1920 – 1996), pomembni raziskovalki slovenskega porekla, ki je svojo znanstveno in raziskovalno delo s področja etnologije, antropologije in etnolingvistike posvetila staroselskim ljudstvom Paragvaja. Na odprtju bo predpremierno predvajan dokumentarni film Spomini na Branislavo Sušnik (avtor: Diego Segovia Palau, Paragvaj).

Razstava pripoveduje življenjsko zgodbo dr. Branislave Sušnik, slovenske etnologinje, antropologinje in etno-lingvistke, ki jo je zgodovinska usoda ob koncu 2. svetovne vojne pahnila v novo, povsem drugačno kulturno okolje Paragvaja. 45 let je vodila Etnografski muzej Andrés Barbero v Asunción in predavala etnologijo na Nacionalni univerzi v Asunciónu. Za dosežke v znanosti je prejela najvišja nacionalna priznanja Paragvaja.

Na razstavi so na ogled ključna dela Branislave Sušnik in odprave med staroselska ljudstva Paragvaja. Hkrati spremljamo zgodbo o staroselskih skupnostih Chaca in vzhodno-paragvajskega gozda ter savane, katerim je avtorica razstave namenila največ raziskovalne pozornosti.

Utrinek z razstave

© Blaž Verbič

Na razstavi bodo v štirih zaokroženih vsebinskih ambientih (Branislava Sušnik: od Medvod do Asuncióna; Staroselske kulture Chaca; Staroselske kulture vzhodnega Paragvaja; Paragvaj) predstavljeni studijski posnetki muzejskih predmetov, ki jih je Sušnikova zbrala na svojih terenskih odpravah in so del zbirk Etnografskega muzeja Andrés Barbero Asunción, ki ga je Sušnikova tudi vodila, njene avtorske terenske fotografije, obsežno dokumentarno in fotografsko gradivo in knjižne izdaje del dr. Branislave Sušnik.

Z razstavo SEM obeležuje 101. obletnico rojstva Branislave Sušnik. Kot je zapisala vodja razstavnega projekta v SEM dr. Tanja Roženbergar, "je razstava rezultat odličnega sodelovanja z Etnografskim muzejem Andres Barbero, Asunción, z osrednjim namenom, da širimo vedenje o tej izjemni ženski in njeni raziskovalni moči, in na ta način prispevamo k umeščanju in vrednotenju spomina v njeni domovini."