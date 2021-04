Prince: 5 let od smrti

Na današnji dan leta 2016 se je poslovil legendarni glasbenik

© Monique T / Flickr

Pred petimi leti je zaradi prekomernega odmerka protibolečinskih tablet umrl legendarni glasbenik Prince. Pevec, pisec pesmi in tudi igralec je bil na glasbeni sceni pomembna osebnost skoraj 40 let. V svoji bogati glasbeni karieri je izdal 39 albumov, doslej pa je bilo po svetu prodanih več kot 150 milijonov njegovih plošč.

Glasbenik s pravim imenom Prince Rogers Nelson se je rodil 7. junija 1958 v Minneapolisu v zvezni državi Minnesota, že zgodaj pa se je začel zanimati za glasbo. Prvo pesem naj bi napisal, ko je bil star sedem let.

Prvo diskografsko pogodbo je podpisal leta 1977 z družbo Warner Records in leto zatem izdal album For You. Kmalu je zaslovel kot skrivnosten pevec s spektakularnimi koncerti, na katerih je predstavil t.i. novi funk.

Leta 1979 je ustanovil skupino Revolution in izdal album Prince, ki je postal platinast po zaslugi uspešnic Why You Wanna Treat Me So Bad in I Wanna Be Your Lover. Uspešni so bili tudi naslednji trije albumi Dirty Mind (1980), Controversy (1981) in 1999 (1982). Leta 1984 je izšla njegova uspešnica Purple Rain, ki je bila tudi ena od skladb v njegovem filmu Škrlatni dež (1984), v katerem je nastopil kot igralec.

Rp8WL621uGM

TvnYmWpD_T8

Produciral je tudi film Under the Cherry Moon (1986), v katerem je prav tako nastopil. Napisal je tudi glasbo za film Batman. Leta 1986 je njegova skupina Revolution razpadla in Prince je med letoma 1987 in 1991 izdal štiri albume kot samostojni glasbenik. Od leta 1991 je nastopal s skupino The New Power Generation. V 90. letih minulega stoletja je svoje ime za nekaj let spremenil v neizgovorljiv "simbol ljubezni".

IwkqXsWPY1k

Med njegovimi najbolj znanimi uspešnicami so še Let's Go Crazy, When Doves Cry, Little Red Corvette, 1999 in Kiss. Nagrajen je bil s sedmimi grammyji, dobil je tudi zlati globus. Leta 2004 je bil izbran v dvorano slavnih rock'n'rolla, posthumno pa so ga vključili še v dvorano slavnih rhythm and bluesa. V skoraj 40-letni glasbeni karieri je izdal 39 albumov, zadnja dva, HITNRUN Phase One in Phase Two, leta 2015. Nekaj albumov z njegovo glasbo je izšlo tudi posthumno.

aXJhDltzYVQ

Glasbenika so 21. aprila 2016 našli mrtvega na njegovem posestvu Paisley Park v Minneapolisu. Patolog je kasneje potrdil, da je bil usoden fetanyl, močan opiat za blaženje bolečin.

Ob smrti so se mu poklonile številne znane osebnosti iz sveta glasbe. Mick Jagger je na Twitterju zapisal: "Nadarjenost Princa je brezmejna. Bil je eden najbolj izvirnih in nadarjenih umetnikov zadnjih 30 let." Po Instagramu se je oglasila tudi Madonna: "Spremenil je svet. Popoln vizionar. Kakšna izguba. Obupana sem." Kraljica soula Aretha Franklin pa je ob žalostni novici Princa označila za resnično edinstvenega in hkrati izrazila prepričanje, da bo njegova glasba živela dalje.

H9tEvfIsDyo

Svojo zasebnost je Prince skrbno varoval. V redkih intervjujih je med drugim razkril, da je kot otrok imel epilepsijo in da je materi, jazz pevki Mattie Della, dejal, da ga je ozdravil Bog. Marca 2016 je Prince sporočil, da piše knjigo spominov The Beautiful Ones, a je ni uspel napisati do konca. Pri projektu je sodeloval z Danom Piepenbringom, ki je nato knjigo končal in je izšla leta 2019.

rblt2EtFfC4