Umetnica vabi v svoje stanovanje

Petra Varl z novim projektom Prostor v dveh dejanjih, v katerem sta poglavitna predvsem izkušnja in občutje gledalca

© Tomaž Šantl

Umetnica Petra Varl je pripravila nov projekt z naslovom Prostor v dveh dejanjih, v katerem sta poglavitna predvsem izkušnja in občutje gledalca, hkrati pa želi javnost obvestiti o spremembah, ki se dogajajo v njenem umetniškem delu. Prvo dejanje bo na ogled 24. in 25. aprila ter 7. in 8. maja, drugo pa 27. in 28. aprila ter 14. in 15. maja.

"Dogodek je povezan s konkretno izkušnjo posameznika. Obiskovalec je zato pomemben del. Brez njega dogodek ne obstaja," je povedala za STA.

V prvem dejanju prostor, ki se nahaja pri njej doma, naseljuje koreografija preostanka podob, ki jih je ustvarila v preteklih tridesetih letih svojega delovanja. "Prvi del prikazuje poslavljanje od preteklosti, neko praznjenje in ustvarjanje prostora za novo," je pojasnila umetnica.

Drugo dejanje predstavlja prazen prostor, ki ga Petra Varl pripravi ne le za obiskovalce, ampak tudi zase kot umetnico in je prispodoba za nove razmisleke in nova dejanja, prav tako pa gledalcu omogoči odmik od vsakdana.

© Tomaž Šantl

S projektom Prostor v dveh dejanjih nadaljuje svoje umetniško raziskovanje, ki ga je javnosti prikazala leta 2018 s postavitvijo Blizu svetlobi v samostanski cerkvi v Kostanjevici. "Že tam sem izločila figuro in se naslonila na sam ambient, na prostor in svetlobo v prostoru," je povedala. Pomembni elementi so bili obiskovalec, prostor, svetloba in glasba. Sedanji projekt je v veliki meri podoben temu, nekakšno njegovo nadaljevanje, le da je tokratni izpraznjeni prostor, ki ga je pripravila skupaj s sodelavci, postavljen v zasebni prostor.

Dogodek je individualen, prirejen za eno ali dve osebi. Traja 15 minut, nanj pa se je potrebno predhodno naročiti. "Ob prihodu obiskovalce sprejme asistentka umetnice, ki jim razloži potek projekta. Ključnega pomena pa je, da si dogodek ogledajo v dveh etapah, ker gre za dve dejanji, za vsako od njih pa je potreben določen čas," je povedala Petra Varl.

Petra Varl

Kustos projekta Tevž Logar je zapisal, da umetnica v ospredje postavlja gledalčevo izkušnjo in soustvarjanje le-tega: "Prostor, zvok, svetloba in telo niso le zunanji dejavniki, temveč so bistveni elementi za razumevanje razmisleka Petre Varl. Ambient štirih individualnih 'aktivnih snovi' tako gledalca vpeljuje v igro nepričakovanih vidikov in razkrivanja prostora, ki je v svojem izhodišču povsem nevtralen - mobilna klasična bela kocka, ki jo je oblikoval arhitekt Matic Vrabič."

Za oblikovanje arhitekture je zaslužen Matic Vrabič, za oblikovanje luči Pascal Merat in Janez Grošelj, za oblikovanje zvoka Sašo Kalan, za oblikovanje oblačil pa Uroš Belantič in Tina Verbič. Koproducentka je ravnateljica Muzeja Lapidarium in ustanoviteljice novograške galerije Rigo Jerica Ziherl. Projekt so omogočili Mestna občina Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljana, Kofein in Muzej Lapidarium iz hrvaškega Novigrada.

Prostor v dveh dejanjih je projekt Petre Varl, ki je na ogled v njenem stanovanju na Vodnikovem trgu 5a, Ljubljana. Dogodek poteka v tišini, z izklopljenimi telefoni in brez fotografiranja. V enem terminu je prostora za eno ali dve osebi. Rezervacije sprejemajo na 041 389 470, 031 357 96 in ursaurska@gmail.com. Prvo dejanje / 24., 25., april in 7., 8. maj 2021 (10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45,16.15, 16.45). Drugo dejanje / 27., 28. april in 14.,15. maj 2021 (10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45,16.15, 16.45).