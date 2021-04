Odpovedali glasbena festivala Sea Star in InMusic

Na Hrvaškem od večjih festival zaenkrat potrjen zgolj SeaSplash

Arctic Monkeys na InMusic Festivalu leta 2013

Zaradi pandemije so morali organizatorji hrvaških poletnih glasbenih festivalov Sea Star v Umagu in InMusic v Zagrebu prestaviti tudi svoji letošnji poletni izdaji. Medtem so potrdili, da bo letošnji reggae festival SeaSplash potekal julija v Šibeniku, kot eden redkih poletnih glasbenih festivalov na Hrvaškem in v Evropi.

SeaSplash festival v Šibeniku je bil tudi lani eden redkih poletnih glasbenih festivalov, ki so potekali v času pandemije. Kot so napovedali, bodo zvoki 19. SeaSplash festivala odmevali z več odrov v nekdanjem kampu Martinska pri Šibeniku med 15. in 18. julijem. Med prvimi potrjenimi nastopajoči so londonski reggae dub ska skupini Reggae Roast z Natty Campbellom ter Inner Terrestrials. Napovedan je tudi slovenski reggae pevec, glasbenik in producent Tadiman, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kljub optimizmu, ki ga je prinesla izdelava cepiv proti covidu-19 ter napovedi, da bo že v začetku leta cepljena večina svetovnega prebivalstva, se je pandemija izkazala za dolgotrajnejši izziv, kot je bilo pričakovano, so zapisali organizatorji InMusic festivala ob nedavni objavi na Facebooku, da so festival tudi letos primorani odpovedati.

Tako so 15. izdajo festivala, ki je postal eden najbolj priljubljenih tovrstnih dogodkov v regiji, prestavili na 20. in 22. junij 2022. Seznam nastopajočih bodo objavili naknadno, potem ko so letos morali odpovedati že dogovorjene nastope skupin kot so The Killers in Deftones.

Za razliko od zagrebškega festivala, pa so organizatorji Sea Star Festivala v Umagu potrdili, da so za naslednje leto zagotovili nastope vseh izvajalcev, ki so bili napovedani za letos. Festival, ki je bil nominiran za enega najboljših poletnih festivalov srednje velikosti, do 40.000 obiskovalcev dnevno, so z letošnjega maja prestavili na 27. in 28. maj 2022. Gostil pa bo eno največjih hip-hop skupin v zgodovini žanra Cypress Hill, eno najbolj priljubljenih zasedb v regiji Dubioza Kolektiv, slovenskega DJ-ja Umeka, techno zvezdnico Amelie Lens, italijanske ustvarjalce house uspešnic Meduza in mnoge druge, piše na spletni strani Sea Star Festivala, ki je član znane regionalne festivalske družine Exit.