Mladi želijo gledati evropske filme

Evropska filmska akademija želi izboljšati dostop do evropskega filma

© pixabay.com

Mladi po Evropi si želijo gledati več evropskih filmov, a za večino niso lahko dostopni. Tako je odgovorilo 80 mladih ljubiteljev filma iz 25 držav, starih med 12 in 16 let, ki so sodelovali na srečanju na pobudo Evropske filmske akademije (EFA). Na srečanju Young Audience Summit, ki je potekalo 17. aprila, so mladi pozvali predstavnike filmske industrije, naj jim olajšajo ogled evropskih filmov.

Kljub zavedanju potreb filmske industrije po prihodkih, s katerimi je snemanje filmov sploh mogoče, so poudarili potencial mlade publike na terenu, zdaj in v prihodnosti, so sporočili iz EFA.

Da bi izboljšali dostop do evropskega filma, v EFA razmišljajo o ustanovitvi Evropskega mladinskega filmskega kluba (European youth film club). Z namenom razvoja ideje so ustanovili mladinski svet. Njegovi člani so na srečanju predstavili svoja razmišljanja o tem, kakšno vlogo lahko igra film, in razpravljali o ustanovitvi filmskega kluba.

Študija Univerze v Barceloni, ki je bila predstavljena na srečanju, je pokazala, da se v zadnjih letih povečuje število obiskov v kinih med tistimi, ki sodelujejo v nacionalnih filmskih klubih v različnih evropskih državah.

Kot piše v sporočilu za javnost, je bila ideja sprejeta z navdušenjem. Nekateri udeleženci pa so povedali, da klub ne bo le prostor za prijateljevanje, temveč bo lahko pokazal, kako ljudje v Evropi razmišljajo o različnih stvareh. Kar 97 odstotkov jih meni, da je evropski film pomemben način za doseganje občutka evropske identitete, 86 odstotkov pa jih je dejalo, da bi v kino hodili pogosteje, če bi jih k temu spodbujal klub.

Kot dolgoročne koristi so izpostavili, da se bodo mladi o evropskih filmih več pogovarjali z vrstniki iz drugih držav, filmska industrija jih bo bolj zanimala, o njej bodo imeli več znanja, bolje bodo razumeli kulturo in način življenja v različnih evropskih državah, hkrati pa bi se povečalo občinstvo za evropski film.