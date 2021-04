»To so dijaki, ki se jih oblast bolj boji kot oni nje«

"Je to morda strah pred Greto, gretami mnogih krajev, ki spoznavajo nas odrasle, kako smo jim ukradli prihodnost v imenu zgolj današnjega in nikakor več jutrišnjega dobička? Je to strah pred dvanajstletniki, ki dobro vedo, kaj je goljufija, korupcija in uničevanje okolja? Je to strah pred mladino, ki nam bo izstavila račun, a ga nihče ne bo zmogel poravnati? Je to trenutek oddiha, kakor si je oddahnil komentator na Radiu Ognjišče, ko je rekel, da je vesel, ker Greta ni dobila Nobelove nagrade, zlasti zato, ker je otrok in še ženska povrhu?"

"Vse te slike so mi rojile pred očmi in se na koncu spojile s prizorom mariborskega trga, kjer je približno sto mladih in starejših protestiralo proti kaznovalnemu postopku, v katerem so se znašli dijaki. To so dijaki, ki se jih oblast bolj boji kot oni nje. Najbrž je res vrag odnesel šalo, ko se proti družbenim krivicam začnejo dvigovati mladostniki."

(Penolog Dragan Petrovec o tem, ali bomo kljub polnim ustom o ljubezni do otrok slednje prepuščali bodisi cenzuri bodisi državni represiji; via Dnevnik)

Dijak Matic s transparentom na mariborskem protestu

© Marko Pigac

