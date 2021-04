Iza Sia Login in delati dobro

Brez predsodkov, brez predsodkov, brez predsodkov …

Iza Sia Login in Zvezdana

© TV Slovenija

Piska teh vrstic je seveda polna predsodkov. Ko se na ekranu pojavi Zvezdana Mlakar, je nemudoma v precepu: na eni strani je super opazovati zrelo žensko, ki si ne da odvzeti ženstvenosti in tudi seksualnosti, njen zanos je prav tako vreden občudovanja. Na drugi strani ne vemo, kaj storiti s to kvazi naivnostjo, ko nas nagovarja kot kakšne otroke, pri čemer točno vemo, kdo je Zvezdana, da igralka in podjetnica točno ve, kaj počne, vemo, da je ta nedolžnost zaigrana, v veliki meri zgolj ničeva, pozornost iščoča in zato duhamorna. Od nacionalne televizije pač pričakujemo resne voditelje, ki teme poznajo, ki se pripravijo, ki ločijo med zgodovinskimi obdobji in zmorejo prepoznati citate, ki jih navajajo sogovorniki. Ampak saj to je bolj razvedrilni program?