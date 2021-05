Kdo je kriv za zločin?

KDO JE KRIV ZA ZLOČIN, KDO JE SMRTONOSNI FAKIN?



(Boris A. Novak)

Čivk Janeza Janše 27. 4. 2021: »Ob preko 10.000 aktivnih okužbah #COVID19 v državi in epidemiološki omejitvi zbiranja do 10 ljudi bo tole današnje množično širjenje virusa v naslednjih tednih povzročilo na stotine resno bolnih in mrtvih. #zločin«

(umirajoči sonet)

***

V mračnem in strašnem decembru dva tisoč dvajset

je slovenski premier, diplomirani obramboslovec,

v bran domovini postal še minister za zdravje.

Pač mojster za vse, Tausendkünstler, oslovec.

***

Decembra Slovenija ni izkoristila kvot

cepiva Evropske unije. Zakaj? Pač zato.

Ker cepljenje vodi ta cepec. Ker je idiot.

Ker preprodajalec rad služi. Ker lahko.

***

Šušmar je zašuštral milijon odmerkov cepiva,

ker je varčeval pri ranljivih ljudeh,

pri tolikih neponovljivih, enkratnih ljudeh.

***

Le koliko jih je po nepotrebnem umrlo,

in koliko jih v bodoče še bo?

Ko pišem te verze, mi gnev stiska grlo.

***

In kdo je tu zločinec? Ta, ki drugim očita zločin.

Ta večni nedolžnež, vseved, ki obsoja ljudi na pogin.

***

Umirajo s krikom, ki ga ne slišimo – mi, ki smo živi.

Imen in priimkov ne zvemo, kot da je sramota. Kot da so krivi.

***

Ime in priimek ima idiot, smrtonosni fakin.

***

Normalni ljudje pa imamo Postavo, srce in spomin …

***