VIDEO: Sonca ali smrti ne moreš gledati dolgo

Hockneyjeva animacija sončnega vzhoda na ulicah New Yorka, Londona, Tokia in Seula

V New Yorku, Londonu, Tokiu in Seulu je na uličnih ekranih na ogled novo video delo Davida Hockneyja, enega najbolj priznanih še živečih umetnikov. Animacija z naslovom Zapomni si, sonca ali smrti ne moreš gledati zelo dolgo (Remember you cannot look at the sun or death for very long) spodbuja mimoidoče, da si vzamejo čas za lepoto sveta.

"Kako zgleda svet? Vzeti si moramo čas, da vidimo njegovo lepoto," po navedbah spletnega portala Art Daily pravi Hockney, ki upa, da bo ogled njegovega dela na velikih zaslonih spodbudil ljudi, da naredijo prav to: da si vzamejo čas za lepoto sveta. Animacija sončnega vzhoda je mogočen simbol upanja in sodelovanja, ko se veliko delov sveta ponovno prebuja po zaprtju.

Umetnik je videoposnetek ustvaril z iPadom v francoski Normandiji. Hockney bo sicer ta mesec zelo dejaven - poleg videoposnetka predstavlja še plakat za sto funtov, pri čemer bo 70 odstotkov dobička namenjenih podpori umetnikom, novo knjigo Spring Cannot Be Cancelled in razstavo The Arrival of Spring, Normandy, 2020.

g5C03OjVm2M

Prav tako Hockney poziva zainteresirane, da se video projektu pridružijo z lastnimi posnetki pravih sončnih vzhodov na družbenih omrežjih pod ključnikom #HOCKNEYCIRCA. Izbrani zmagovalci bodo prejeli omenjeni plakat.

Videoposnetek je maja vsak dan na ogled na največjem evropskem zaslonu Piccadilly Lights v Londonu, na več kot 70 elektronskih reklamnih panojih na newyorškem Times Squaru, na z ekrani obdanem digitalnem kompleksu Yunika Vision na Japonskem in na trgu Coex K-Pop Square, ki ima največji LED zaslon v Koreji. Prav tako je delo dostopno na spletni strani circa.art.

Kurator projekta, ki je nastal v partnerstvu s Coex K-Pop Square, Yunika Vision in programom Midnight Moment centra Times Square Arts, je Josef O'Connor, ustanovitelj in umetniški direktor inovativne platforme za digitalno umetnost CIRCA, ki prikazuje digitalna dela na javnih prostorih.

Po besedah O'Connorja ni boljšega časa za to svetlečo podobo upanja, ki povezuje ljudi prek meja in celin ter pozdravlja prihod pomladi, še navaja Art Daily.

iATPx6aL-rY