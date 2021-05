Brezčutnost današnje družbe

Prva slovenska uprizoritev drame Škorpijon francoske pisateljice, dramatičarke, scenaristke in igralke Véronique Olmi

Škorpijon

© Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

Iz Male drame Ljubljana bo 7. maja ob 20.00 potekal spletni prenos premiere drame Škorpijon francoske pisateljice, dramatičarke, scenaristke in igralke Véronique Olmi v režiji Nine Šorak, ki izpostavlja družbeno perečo problematiko ksenofobije, fašistoidne ozkoglednosti in nesprejemanja drugačnosti.

Igra Škorpijon nas povabi na družinsko kosilo, ko hči iz mesta pride na obisk k svojim staršem na podeželju. Izhajajoč iz družinske intime in medsebojnih odnosov besedilo odpira teme, ki so v družbi čedalje bolj prisotne: ksenofobijo, fašistoidno ozkoglednost, nesprejemanje drugačnega. Vse to počasi pronica skozi plasti licemerstva, dvojne morale in arogance. Avtorica subtilno izrisuje na videz zelo normalne like, ki so globoko v sebi prežeti s strahom. Ogroža jih že najbližji sosed, nikakor ne najdejo miru in se tolažijo s tožarjenjem in grožnjami.

"Glavna tema uprizoritve je ksenofobija. Strah pred vsem, kar je tuje, se v posamezniku, ki se zapira v svoj lastni svet, vsak dan stopnjuje. Strah pred izstopom iz hiše prerašča v paničen strah pred drug(ačn)im. Ko svet opazujemo skozi okno svojega stanovanja, ko je edini stik z zunanjostjo televizijski sprejemnik, se naš pogled zelo hitro zoži, strah pred vsem tujim pa dobi zelo dobre pogoje in se razrašča brez ovir. Odsotnost empatije in fanatizem, ki ju ta strah poraja, sta stanje duha, v katerem je videz pomembnejši od resnice. Njegova posledica so razbita družina, nerealna pričakovanja in nenehna razočaranja. Ozkogledost ne priznava drugega pogleda na svet, drugačnega soočanja z življenjskimi preizkušnjami. Verjame le v svoj prav, pozna samo sebičnost, drugi je ne zanimajo. Igra Škorpijon v svojem strašljivem vrtincu razkriva brezčutnost današnje družbe do samega dna," je zapisala režiserka Nina Šorak.

Nina Šorak,

režiserka

Véronique Olmi je napisala štirinajst romanov in dve zbirki kratkih zgodb. Njena dela so prevedena v več kot dvajset jezikov. V slovenščino je preveden njen biografski roman Bakhita, s katerim je zaslovela po vsem svetu in zanj prejela kar enajst uglednih nagrad. Napisala je tudi enajst dramskih besedil, ki so bila uprizorjena v Franciji in drugod. Med drugim so jih uprizorili v Comédie-Française (Vieux-Colombier) in na festivalu v Avignonu (Festival d'Avignon). V letu 2012 je soustanovila gledališki festival Paris des Femmes, ki ga vsako leto priredijo v gledališču Théâtre des Mathurnis, besedila pa objavijo v reviji L'avant-scène théâtre. Za svoja dramska besedila je prejela več nagrad, za igro Le Jardin des apparences je bila nominirana za nagrado Molière, Une séparation pa je prejela nagrado Prix Durance Beaumarchais SACD.

Igrajo: Saša Pavček, Bojan Emeršič, Iva Babić in Saša Tabaković.

Prevajalec: Primož Vitez, dramaturg: Rok Andres, scenograf: Branko Hojnik, kostumografinja: Tina Pavlović, avtor glasbe, Laren Polič Zdravič, avtorica videa: Vesna Krebs, oblikovalka svetlobe: Mojca Sarjaš, lektorica: Klasja Kovačič.