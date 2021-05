Dovolj je tega korona cirkusa ...

... čas je za Cirkus Korona!, pravijo v Gledališču Ane Monro

© Luka Dakskobler

Gledališče Ane Monro bo danes ob 18. uri na spletu prikazalo interaktivno predstavo Cirkus Korona, s katero želijo na zabaven in lahkoten način nagovoriti občutke, stiske in konkretne bivanjske situacije, s katerimi se vsakodnevno soočajo ljudje v koronavirusnem času. Kot pravijo: "Dovolj je tega korona cirkusa - čas je za Cirkus Korona!"

Popotovanje po dvoriščih stanovanjskih sosesk začenja interaktivna predstava Cirkus Korona, ki je "zmes komedije, drame absurda in freak showa - skratka zrcalna slika realnosti, v kateri živimo že dobro leto dni".

V predstavi pri Gledališču Ane Monro napovedujejo nastop članov svetovno znanega cirkusa prve in edine originalne bradate ženske Anabele M.: nastopili bodo njen prapraprapravnuk, cirkuški direktor in oče familije Alessandro M. (Goro Osojnik); njegov s čistočo obsedeni brat Džezva M. (Matjaž Ocvirk); primadona wannabe hči Anastazija M. (Tea Vidmar); nečakinja Magda M. z razklano glavo (Ankica Radivojević) ter s strimanjem obsedena deloholična posvojenka Valentina M. (Tina Žen).

"Dokler bo veljala prepoved kulturnih dogodkov in omejitev druženja oziroma zbiranja v javnem prostoru, prizorišč posameznih uprizoritev ne bomo objavljali, zato si bodo predstavo lahko v živo ogledali le stanovalci blokov, na dvoriščih katerih se bomo ustavili," so zapisali v gledališču. Najširšo javnost vabijo k ogledu neposrednih spletnih prenosov na kanalu SIMS. O prenosih bodo obveščali na spletni strani Gledališča Ane Monro in prek družbenih omrežij.

S predstavo Cirkus Korona sicer začenjajo dolgoročni projekt t. i. sosedskega gledališča Art Yard, ki bo povezal ulične ustvarjalce in prebivalce stanovanjskih skupnosti. Ta se je po navedbah gledališča razvil iz "protikorona ukrepa" Ana pod oknom - serije gledaliških podoknic oziroma 25 uprizoritev, ki so jih v času prvega vala epidemije pomladi minulo leto izvajali brezplačno, da bi ljudem omogočili živi stik z gledališko umetnostjo, sebi pa stik z ulico in občinstvom.

"Naš dolgoročni cilj v okviru projekta Art Yard, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS, je ustvariti umetniško, socialno in digitalno platformo, ki bo nekakšen podporni sistem za soočanje z izzivi, ki jih prinaša (so)bivanje v 'novi realnosti,'" še navajajo.

Na kanalu SIMS si zainteresirani lahko tudi brezplačno ogledajo program Studia GAM, v okviru katerega je Gledališče Ane Monro gostilo že pet uličnih ustvarjalcev oziroma umetniških skupin, ki so posebej za to priložnost prenovili svoje predstave, da bi gledalcem približali ulično umetnost v novih dimenzijah in jim omogočili povsem novo izkušnjo le-te.

Del programa Studia GAM je tudi zabaven vadbeno-motivacijski program Anina dvižnica, s katerim vsak torek ob 10. uri "krepimo telo in duha, oziroma, kot radi rečemo, dvigujemo energijo in moralo sebi in vsem, ki se nam pri tem pridružijo", so še zapisali.