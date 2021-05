Skupina Laibach napovedala turnejo po Evropi

Niz koncertov, ki se bo odvil oktobra, so poimenovali The Coming Race, julija pa bo zasedba Laibach nastopila tudi na festivalu Exit

Laibach na odru

© Miha Fras

Skupina Laibach je s koncem oktobra napovedala novo turnejo po Evropi, ki so jo poimenovali The Coming Race. Pred tem ima julija predviden nastop na festivalu Exit v Novem Sadu. Ali se bo Exit glede na trenutne razmere sploh zgodil, bo znano v naslednjih tednih.

"Organizatorji nam zagotavljajo, da je festival potrjen in ga v tem smislu tudi oglašujejo. Ali se bo res zgodil ali pa bo znova prestavljen, pa bomo izvedeli v naslednjih dnevih oziroma tednih," so v skupini povedali glede Exita, ki je predviden med 8. in 11. julijem.

Novo evropsko turnejo The Coming Race so Laibach napovedali s prvim koncertom 29. oktobra v nemškem Schorndorfu, čeprav se bo prava turneja po njihovih besedah zgodila šele naslednje leto - prvi del februarja, drugi del pa verjetno v jesenskem terminu. Vmes pa nameravajo odigrati še nekaj koncertnih in festivalskih nastopov.

"Organizatorji nam zagotavljajo, da je festival potrjen in ga v tem smislu tudi oglašujejo. Ali se bo res zgodil ali pa bo znova prestavljen, pa bomo izvedeli v naslednjih dnevih oziroma tednih."



Laibach

V kakšni obliki bo njihovo gostovanje v tujini glede na epidemiološko stanje izvedljivo, še ni jasno, saj so razmere v državah, ki jih nameravajo obiskati na turneji, trenutno bolj ali manj podobne razmeram v Sloveniji. Na uradni spletni strani so sicer do konca februarja 2022 napovedali koncerte v Nemčiji, Belgiji, Romuniji, na Nizozemskem, Danskem, Švedskem, Norveškem, Finskem, Poljskem in Češkem.

"Koncertni programi imajo različne poudarke, ker gre ponekod za nastop na festivalih in tam načeloma predstavljamo festivalski program, spet drugje so organizatorji izrazili željo, da se predstavimo s t.i. jubilejnim programom, kjer je poudarek bolj na raznolikosti našega repertoarja," so pojasnili v skupini.

Na turneji v naslednjem letu pa nameravajo predstaviti nekaj popolnoma novega materiala, ki ga bodo objavili v kontekstu albuma z glasbo za film Iron Sky - The Coming Race. Ta bo predvidoma izšel pri založbi Mute ob koncu letošnjega leta.

V naslednjih mesecih nameravajo pri isti založbi objaviti tudi album Wir sind das Volk, ki je nastal ob istoimenskem projektu v berlinskem gledališču Hebbel am Ufer v sodelovanju z Mednarodnim združenjem Heiner Müller po besedilih tega pomembnega nemškega dramatika in pesnika.

"Mogoče omenimo še to, da smo pri neodvisni avstrijski založbi GOD Records pravkar objavili tudi dokumentarni album We Forge The Future, na katerem je objavljen posnetek našega koncerta v madridskem muzeju Reina Sofia, ki je nastal leta 2017 ob veliki razstavi NSK od Kapitala do kapitala," so še pojasnili v skupini.

ZvmAGUXneUg