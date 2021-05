»Kulturni sektor je že predolgo zaprt«

Združenje kulturnih ustanov pozvalo k pripravi načrta za njihovo postopno odpiranje

© pixabay.com

Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije (KUDUS) je pozvalo direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka k pripravi načrta za postopno odpiranje kulturnih ustanov in ukrepov za izvajanje kulturnih prireditev. Načrt se jim zdi nujno potreben za izvedbo prireditev v poletnem času, pričakujejo tudi navodila za jesen.

Kot piše v pozivu, trenutno veljavni odlok, ki omogoča zbiranje do deset ljudi, ne omogoča, da bi kulturni domovi in ustanove lahko ponovno odprle svoja vrata. Zato pričakujejo, da bo po sprostitvi števila obiskovalcev, ki se lahko združujejo, spremenjen oziroma opuščen tudi kriterij glede števila oseb na kvadraturo prostora in bo določena le medosebna razdalja.

"Glede na to, da se bliža poletje, bi zaradi specifične narave dela nujno potrebovali načrt postopnega odpiranja kulturnih ustanov in navodila za izvajanje prireditev v poletnem času na zunanjih prizoriščih ter tudi že navodila za izvajanje prireditev v jesenskem času v notranjih prizoriščih. Res je že skrajni čas, da bi ustanove dobile ta pravila, saj moramo načrtovati tako poletne prireditve kot v javnost poslati razpise abonmajev za nove umetniške sezone, ki se začenjajo jeseni. Prav tako moramo za vse nove ukrepe pravočasno in ustrezno usposobiti tudi osebje," piše v pozivu, ki ga je v imenu 41 včlanjenih kulturnih institucij iz vse Slovenije podpisala predsednica KUDUS Pavla Jarc.

"Glede na to, da se bliža poletje, bi zaradi specifične narave dela nujno potrebovali načrt postopnega odpiranja kulturnih ustanov in navodila za izvajanje prireditev v poletnem času na zunanjih prizoriščih ter tudi že navodila za izvajanje prireditev v jesenskem času v notranjih prizoriščih."



Pavla Jarc,

predsednica KUDUS

Po njeni oceni epidemiološka slika trenutno kaže, da bi se lahko začelo oživljati tudi kulturni sektor in inštitucijam v prvi fazi omogočilo zlasti izvajanje dogodkov na prostem pod strokovno dodelanimi in razumnimi zdravstveno-varnostnimi ukrepi. Zato NIJZ kot pristojno inštitucijo pozivajo, da čim prej pripravi načrt za postopno odpiranje kulturnih ustanov in ukrepe za izvajanje kulturnih prireditev, vsaj v obsegu in na način, kot je to veljalo minulo poletje.

"Kulturni sektor je že predolgo zaprt, koronavirus je tudi kulturo postavil na hudo preizkušnjo. Zavedamo se, da bo potrebnega še kar nekaj časa, da se vrnemo v tiste stare dobre čase pred epidemijo, a menimo, da je nastopil čas za ponovni zagon kulturnih dejavnosti, zato apeliramo na vas, da nas podprete v naših prizadevanjih in čim prej začnete s sproščanjem ukrepov za kulturne prireditve," je še zapisala Pavla Jarc.

Poziv je združenje poslalo tudi ministru za kulturo Vasku Simonitiju in državnemu svetniku Janošu Kernu.