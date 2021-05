Bob Marley: 40 let od smrti velikana reggae glasbe

Kultni glasbenik je umrl na današnji dan leta 1981

Bob Marley

© Jeso Carneiro / Flickr

Na današnji dan je umrl Bob Marley, ki je veljal za prvega superzvezdnika iz t. i. tretjega sveta. Glasbo iz socialno šibkih predelov Jamajke je prenesel na mednarodno sceno in v popularni kulturi obveljal za enega od utemeljiteljev reggaeja. Čeprav je umrl star komaj 36 let, njegovo ime in njegova glasba živita naprej. "Rad bi videl, da bi človeštvo živelo skupaj - temnopolti, belci, Kitajci, vsi," je nekoč dejal.

V svojem sporočilu je sledil t.i. rastafarijanstvu, novemu religioznemu gibanju, ki je vzniknilo v njegovi domovini Jamajki s težnjo po duhovni vrnitvi v zibelko človeštva - Afriko. Čeprav to ni postalo samo vera, temveč tudi način življenja, vključno s kajenjem marihuane. Svojo "obljubljeno deželo", Zion, je med drugim opeval v skladbi Iron Lion Zion, pri čemer je imel v mislih Etiopijo.

tBWFofJSm-c

Svojo različico reggaeja, zvrsti, ki se je razvila pod vplivom afrokaribske glasbe in ameriškega rhythm and bluesa, je populariziral s skupino The Wailers. Ta je, kot piše na uradni glasbenikovi spletni strani, na zadnji turneji leta 1980 pritegnila toliko občinstva, kot noben drug izvajalec v tistem času v Evropi. Medtem ko je njegova slava zunaj Jamajke rasla, so ga v domovini označili za preroka.

CHekNnySAfM

Debitantski album The Wailing Wailers je izdal leta 1965, za njim jih je pod znamko Bob Marley and the Wailers sledilo še 11, zadnji z naslovom Uprising leta 1980, slabo leto pred smrtjo. Posthumno je nato leta 1983 sledil še studijski album Confrontation s še ne izdanim materialom. K temu, da njegova slava po smrti ni zamrla, pa je pripomogel album največjih uspešnic Legend iz leta 1984, ki je postal najbolje prodajani reggae album vseh časov.

Med Marleyjeve največje uspešnice sodijo skladbe, kot so I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Stir It Up, Jamming, Buffalo Soldier, Redemption Song in One Love.

IT8XvzIfi4U

g3t6YDnGXAc

Marley velja za simbol jamajške glasbe, kulture in tudi identitete v svetu. Časnik Jamaica Observer mu je ob letošnji obletnici smrti namenil 40-dnevni niz prispevkov z naslovom Bob Marley - zadnjih 40 dni, v katerem je od 1. aprila objavljal zgodbe ljudi iz njegovega ožjega kroga, ki jih o njem še niso povedali.

Robert Nesta Marley se je rodil 6. februarja 1945 v vasi Nine Mile na severu Jamajke. Umrl je 11. maja 1981 v Miamiju zaradi raka, pokopali pa so ga v rojstni vasi skupaj s kitaro. Leta 1994 je bil sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla. Leta 2001 mu je Ameriška diskografska akademija namenila grammyja za življenjsko delo.

Nastopil je v več koncertnih filmih in dokumentarcih, leta 2012 pa je bil o njem posnet dokumentarno-biografski film Marley škotskega režiserja Kevina Macdonalda. Bil je tudi v navdih za muzikal Marley, ki so ga leta 2015 predstavili v Baltimoru in leta 2017 z naslovom One Love: The Bob Marley Musical v Birminghamu.

YvNlAZ3xqwI