Finalisti za filmsko nagrado lux

Prebivalci EU si lahko do nedelje ogledajo in glasujejo za svojega favorita med finalisti za filmsko nagrado lux

Nažgani

Prebivalci EU si lahko v tednu občinstva na spletu brezplačno ogledate tri filme, ki se letos potegujejo za nagrado občinstva lux, namenjeno podpori evropskim filmom z izjemno kulturno in umetniško vrednostjo. To so danski film Thomasa Vinterberga Nažgani, Kolektiv romunskega režiserja Alexandra Nanaua in poljski film Jana Komasa Corpus Christi.

Neposreden dostop za ogled nominiranih filmov je omogočen na povezavi https://luxaward.eu/lux-audience-week. Dostop je sicer odvisen od specifičnih pogojev v vsaki državi, število brezplačnih vstopnic pa je omejeno. Vsi trije filmi so podnaslovljeni v vse uradne jezike EU.

Prek povezave do 23. maja poteka tudi glasovanje občinstva. Nekateri sodelujoči bodo prejeli vabilo na naslednjo podelitev evropskih filmskih nagrad decembra 2021 v Berlinu. Polovico glasov prispeva občinstvo, polovico pa poslanci Evropskega parlamenta. Zmagovalni film bodo razglasili 9. junija.

Protagonisti filma Nažgani so Martin in njegovi trije prijatelji, vsega naveličani srednješolski profesorji, ki se lotijo eksperimenta in skušajo skozi delovnik ohranjati stalno raven opitosti. V središču filmske zgodbe Kolektiv je požar leta 2015 v bukareškem klubu Colectiv, v katerem je umrlo 27 ljudi, Corpus Christi pa je zgodba 20-letnega Daniela, ki med bivanjem v mladinskem prevzgojnem domu doživi duhovno preobrazbo. Postati želi duhovnik, a kot obsojeni prestopnik ne more v semenišče. Klub temu postane "duhovnik".

Filmska nagrada lux, ki jo je v podporo distribuciji evropskih filmov ustanovil Evropski parlament pred 13 leti, je po novem spremenjena. Odslej jo bo Evropski parlament podeljeval v sodelovanju z Evropsko filmsko akademijo ter v partnerstvu z Evropsko komisijo in mrežo Europa Cinemas, pri izbiri zmagovalca pa bo bolj neposredno vključeno tudi občinstvo.

Nominirane filme so prvič doslej razglasili decembra na podelitvi 33. evropskih filmskih nagrad. Na podelitvi evropskih oskarjev je največ kipcev dobil prav danski film Nažgani. Vsi finalisti za nagrado prejmejo podporo Evropskega parlamenta pri zagotavljanju podnapisov v vseh uradnih jezikih EU ter za predvajanje v evropskih kinematografih.

