Poziv vladi k takojšnji takojšnji sprostitvi koncertov in drugih prireditev

Sindikat kulture in narave (Glosa) meni, da bi se morala sprostitev prireditev zgoditi brez pogojevanj in privilegiranj testirancev, prebolevnikov in cepljencev

Sindikat kulture in narave - Glosa je v odprtem pismu pozval vlado, ministrstvo za kulturo ter Državni zbor in Državni svet k takojšnji sprostitvi koncertov in drugih prireditev tako znotraj kot na prostem. Po njegovem mnenju bi se to moralo zgoditi "brez pogojevanj in privilegiranj testirancev, prebolevnikov in cepljencev".

V Glosi zaskrbljeno spremljajo odločitve oblasti, ki po njihovi oceni posegajo v marsikatero temeljno svoboščino in pravico, tudi na področju kulture in umetnosti.

"Nikakor ne moremo razumeti, kako je mogoče, da je prav na področju kulturnih dejavnosti naša vlada toliko časa postavljala pogoje, ki so onemogočali uresničevanje temeljnih svoboščin in pravic, celo tako skrajne, kot je sedanji 'PCT pogoj' in omejitev števila udeležencev. Nesmiselno in neutemeljeno je takšno omejevanje, pogoji so nevzdržni tudi s finančnega in ekonomskega vidika, tako za same izvajalce kot druge udeležence," so zapisali v odprtem pismu.

Po njihovem mnenju tega ni mogoče razumeti, postavi pa se tudi vprašanje ustavne dopustnosti tovrstnih pogojev, posegov in razlikovanj. "Prav je, da varujemo zdravje posameznika in javno zdravje, to je ena ključnih nalog države, saj gre za najpomembnejšo osebnostno pravico. A v primeru posega v druge temeljne svoboščine in pravice sta nujna resen premislek in skrbna utemeljitev, za koliko časa, kako in s katerimi sredstvi oziroma ukrepi postopati, da ne povzročimo večje škode od koristi."

V Glosi ocenjujejo, da smo pozabili, kaj nalaga ustava, in spregledali, da se pod krinko varovanja zdravja eno temeljno svoboščino in pravico zlorablja v škodo drugih, cilj pa pri tem ni popolnoma jasen. "Velika večina državljanov je omejena pri uresničevanju svoje temeljne svoboščine in pravice do uživanja v umetnosti in kulturi, omenjeno pogojevanje pa kaznuje tudi tiste, ki so zdravi, ki so se držali vseh ukrepov, ki so imeli srečo, da niso zboleli ali pa so celo preboleli covid-19, vendar tega ne morejo dokazati," so zapisali.

Pri tem so spomnili še na tiste, ki ne želijo testiranja ali cepljenja, ter na to, da naj bi bila verjetnost za okužbo na prostem pod odstotkom oziroma celo okoli 0,1 odstotka.

Ti pogoji so po oceni Glose posegli v pravice delavca in človeka, kot so pravica do dela, svobodnega ravnanja, enakosti pred zakonom. Sindikat jih je označil za nedopustne in neustavne ter opomnil, da jih vlada sprejema s podzakonskimi predpisi oziroma odloki, ki so "vsak teden novi in manj razumljivi". Zato se v sindikatu sprašujejo, kdo ji je dal to pravico.

"Smo mar v izrednem ali vojnem stanju in se parlament ne more sestati - le tedaj namreč lahko vlada po 108. členu ustave izdaja uredbe z zakonsko močjo in izjemoma lahko omejuje posamezne pravice in temeljne svoboščine. V vsakem primeru pa mora predsednik republike uredbe predložiti v potrditev državnemu zboru takoj, ko se sestane," so opozorili v pismu.

Pozvali so k takojšnji sprostitvi koncertov in drugih prireditev brez pogojevanj, da bi s tem omogočili normalno poslovanje in izvajanje namena, nalog in dejavnosti javnih zavodov, samozaposlenih in vseh drugih ustvarjalcev v kulturi.