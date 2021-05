Dobitnica Nagrade skupine OHO je Lene Lekše

Razstava del nominirancev bo v Galeriji P74 v Ljubljani na ogled od 17. do 27. maja

Lene Lekše: Strategije požvižgavanja

Nagrado skupine OHO, ki jo podeljuje Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. kot osrednjo neodvisno nagrado za mlade vizualne umetnice in umetnike do 40. leta starosti, letos prejme Lene Jekše za delo Strategije požvižgavanja. Po oceni strokovne žirije gre za minimalistično zvočno delo, v katerem avtorica brez besed, precizno in kritično obravnava specifične okoliščine dela v dobi pandemije.

"Delo je pogumno, humorno in kritično hkrati. Nekoliko tvegana odločitev avtorice, da kot samostojno delo predstavi posnetek komuniciranja skupine sodelujočih žvižgačev na daljavo, je bila poplačana in nagrajena," je v izjavi zapisala strokovna žirija, ki so jo sestavljali: Polonca Lovšin, Lenka Đorojević in Igor Španjol.

Lene Lekše, rojena leta 1995, je leta 2018 diplomirala iz kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kjer zaključuje magistrski študij. V času študija se je v okviru izmenjave šolala na Akademiji Minerva v Groningenu ter v Talinu na umetniški akademiji EKA. Sodelovala je na več skupinskih in samostojnih razstavah v Talinu, Ljubljani, Celju in Novem mestu.

Za nagrado so bili nominirani še vizualni umetnik in fotograf Jošt Franko, slikarka Dalea Kovačec ter vizualna umetnica in pesnica Neja Tomšič. Na razpis je sicer prispelo 29 prijav.

Nagrado skupine OHO je Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. ustanovil v sodelovanju s partnerjema iz New Yorka, Foundation for Civil Society in Trust for Mutual Understanding. Vključuje dvomesečno umetniško rezidenco v New Yorku in samostojno razstavo v Galeriji P74.

Nagrada je del mednarodne mreže Young Visual Artist Award, ki združuje sorodne nacionalne nagrade 11 evropskih držav. Doslej so jo prejeli Sašo Sedlaček, Luiza Margan in Miha Presker, Mladen Stropnik, Ana Čigon, Maja Hodošček, Beli Sladoled, Tomaž Furlan, Veli Silver, Staš Kleindienst, Lenka Đorojević in Matej Stupica, Mark Požlep, Simon Hudolin Salči, Tadej Vaukman, Neža Knez in Nika Ham.