Odstop Amalije Maček z mesta kuratorke na Frankfurtskem knjižnem sejmu

Odstopila naj bi iz zdravstvenih razlogov

Svet Javne agencije za knjigo (Jak) je Janševi vladi za direktorja agencije predlagal Dimitrija Rupla, upokojenca in nekdanjega zunanjega ministra, znanega tudi po tem, da je v svoji politično karieri zamenjal številne politične barve. Zadnja leta je ideološko zvest Janševi SDS.

© Borut Krajnc

V. d. direktorja Javne agencije za knjigo RS (Jak) Sebastjan Eržen je za STA potrdil informacijo, da je Amalija Maček iz zdravstvenih razlogov odstopila z mesta kuratorke slovenskega častnega gostovanja na Frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2023. O tem je v torek neuradno poročalo Delo.

Eržen je v soglasju z dosedanjimi partnerji ter s strokovnimi službami Jaka za kuratorja projekta Frankfurt 2023 Amalijo Maček in Matthiasa Göritza imenoval v začetku aprila. Kuratorja sta bila izbrana, da bi "z znanjem in izkušnjami bistveno nadgradila projekt ter omogočila njegovo učinkovito izvajanje in dolgoročne učinke".

Kuratorja sta ob imenovanju za STA v skupni izjavi presodila, da je projekt nastopa Slovenije kot gostje na Frankfurtskem sejmu že od samega začetka dobro zastavljen, oba sta ga tudi ves čas spremljala. "Tako sva počaščena, da lahko s svojimi izkušnjami pomagava, da se Slovenija v Frankfurtu leta 2023 predstavi kar najbolj celovito, na visoki ravni in vsebinsko ter vizualno nepozabno," sta tedaj med drugim zapisala.

Že v torek pa je Delo neuradno poročalo, da je Amalija Maček od kuratorstva odstopila iz zdravstvenih razlogov, Dnevnik pa danes, prav tako ob potrditvi Jaka, navaja, da je Amalija Maček v torek o odstopu obvestila tako Jak kot ministrstvo za kulturo.

Kdo bo ob boku Matthiasa Göritza prevzel kuratorstvo slovenskega častnega gostovanja na Frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2023, zaenkrat ni jasno. Eržen je ob potrditvi odstopa Amalije Maček za STA zapisal, da "je postopek iskanja in imenovanja kuratorja dolgotrajen".

Erženu se vedejstvo izteče 1. junija, nato se vrača na ministrstvo za kulturo. V izogib brezvladju v času, ko poteka razpis za novega direktorja Jaka, ki je bil objavljen v petek, pa je bil pred dobrim tednom soglasno med na seji prisotnimi člani sprejet sklep, da vladi za novega v.d. direktorja Jaka predlagajo Dimitrija Rupla, ki je k temu tudi podal soglasje. Člana sveta Mitja Ličen in Iztok Ilc na seji nista bila prisotna.

Nekdanji zunanji minister Rupel je potrdil, da ga delo na Jaku zanima, tudi zaradi častnega gostovanja Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Vlada naj bi o njegovem imenovanju na mesto v. d. po nekaterih napovedih odločala danes, razpis za mesto direktorja Jaka se izteče 8. junija.