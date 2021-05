Univerzalna vprašanja o neskončnosti in cikličnosti

Razstava slikarja Aleksija Kobala in oblikovalke ter arhitektke Mance Ahlin

Aleksij Kobal & Manca Ahlin: Navzkrižja dilem

V Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki bo v petek, 21. maja od 19. do 22. ure premierno na ogled razstava Aleksija Kobala in Mance Ahlin z naslovom Navzkrižja dilem. Razstava tandema mednarodno prepoznavnih umetnikov, slikarja Aleksija Kobala in oblikovalke ter arhitektke Mance Ahlin, se bo osredotočila na univerzalna vprašanja o neskončnosti in cikličnosti, ki ju bosta umetnika ponazorila z likovnimi sredstvi in v prostoru nekdanje samostanske cerkve ustvarila unikatno postavitev, ki nagovarja publiko na vizualni in metafizični ravni. Kustos razstave: Miha Colner

Osrednji motiv razstave je Möbiusov trak, ki zaradi svoje specifične oblike predstavlja svojstveno znanstveno in filozofsko zagonetko. V sebi namreč skriva nekatere temeljne dileme zahodne civilizacije v času njenega zatona, ki je premo-sorazmeren z razkrajanjem kohezivne družbe in nadomeščanjem družbenih odnosov s transakcijskimi. Möbiusov trak predstavlja nezmožnost jasne razmejite med notranjim in zunanjim, zato sta ga umetnika privzela kot metaforo družbenih odnosov, poteka zgodovine, umeščanja posameznika v kolektiv in dvopolnosti.

"Pri ustvarjanju kolektivnega dela sta se umetnika navezala na večplastne pomene pojavov oziroma objektov kot so Möbiusov trak, torus in uroboros. S pomočjo teh motivov in oblik želita z vizualnimi sredstvi nasloviti nekatere temeljne dileme današnje globalne civilizacije kot so na primer meje človeškega dojemanja sveta, cikličnost zgodovine, družbenih razmerij in etičnih konsenzov ter eksistenčna vprašanja o svobodi in demokraciji. Zgodovina človeške vrste se vseskozi ponavlja, saj svet in družba nenehno napredujeta, hkrati pa se vedno znova vračata na lastne izhodiščne točke. Möbiusov trak zaradi svoje specifične oblike že več kot stoletje predstavlja svojstveno znanstveno in filozofsko zagonetko. V sebi namreč skriva številne absurde zahodne civilizacije v času njenega zatona, ki je premo-sorazmeren z razkrajanjem kohezivne družbe in nadomeščanjem družbenih odnosov s transakcijskimi", je ob razstavi zapisal kustos Miha Colner.

Aleksij Kobal (1962) je umetnik, ki ustvarja na presečišču različnih medijev in disciplin; izvorno kot vizualni umetnik, pogosto pa tudi na področjih literature in glasbe. Leta 1986 je diplomiral in leta 1993 magistriral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Samostojno razstavlja od leta 1987, njegova likovna dela pa se nahajajo v številnih zbirkah v širšem mednarodnem prostoru. V obdobju 2003-2007 je bil član skupine The Stroj, leta 2009 je izšel njegov knjižni prvenec Glas. Živi in deluje v Ljubljani.

Manca Ahlin (1977) je umetnica, ki se udejstvuje na področju oblikovanja, arhitekture in umetne obrti. Diplomirala je iz arhitekture na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, nakar je v svojem ustvarjalnem delu začela povezovati tradicionalna znanja čipkarstva, oblikovanja in arhitekturne, kar ji je tudi prineslo širšo mednarodno prepoznavnost. Njena praksa je široka, saj oblikuje tako prostorske ambiente in nakit, kot ustvarja umetniške instalacije. Trenutno živi in deluje med Ljubljano in New Yorkom.

