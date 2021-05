Razmislek o prihodnosti

Osmi mednarodni trienale umetnost in okolje

Maxime Berthou & Mark Požlep

V prostorih nekdanje tovarne MTT v Melju v Mariboru bo do 18. julija na ogled EKO, Mednarodni trienale umetnost in okolje. Osma, prenovljena edicija trienala skozi sodobne umetniške prakse vabi k razmisleku o prihodnosti. Danes ob 16.00 bodo pipravili mednarodno konferenco Radikalnim in kreativnim ekologijam naproti, ki obravnava resnost okoljskih in podnebnih razmer, pa tudi potencial umetnosti, da se z njimi kritično in kreativno spopade tako na lokalni kot globalni ravni. Sodelujejo: T. J. Demos, Maja in Reuben Fowkes, Elke Krasny, Andri Snær Magnason, Luka Omladič, Lucia Pietroiusti in Marjetica Potrč.

EKO trienale, ustanovljen leta 1980 v takratni Jugoslaviji, raziskuje stičišča med trenutnimi družbeno-ekonomskimi izzivi, okoljsko politiko in postkolonialno globalizacijo. V skladu z naraščajočim zavedanjem, da je stanje našega okolja odvisno od vrste medsebojno povezanih sistemov; vključno z okoljskimi politikami, tehnološkim razvojem, družbenimi praksami in gospodarstvom, trienale povezuje naravne in družbene ekosisteme ter zabriše meje med pojmi narava/kultura, posameznik/skupno, nacionalno/mednarodno, globalno/lokalno. Prenovljeni trienale bo odseval in komentiral številne spremembe na globalni in lokalni ravni, ki vplivajo na okolja, sredi katerih živimo in od katerih smo odvisni

Alessandro Vincentelli, umetniški vodja in kustos trienala EKO 8, je trienale naslovil Pismo za prihodnost. Naslov izvira iz spominske plošče pisatelja Andrija Snærja Magnasona, s katero so Islandci leta 2019 zaznamovali izgubo svojega prvega ledenika zaradi podnebnih sprememb. Na plošči je zapisano: "Okjökull je prvi islandski ledenik, ki je izgubil status ledenika. V prihodnjih 200 letih mu bodo predvidoma sledili vsi naši ledeniki. S tem obeležjem naznanjamo, da se zavedamo, kaj se dogaja in kaj je treba storiti. Samo vi veste, ali smo kaj od tega uresničili." Dogodek, ki je pritegnil mednarodno medijsko pozornost, je odločen apel. Nekrolog ledeniku nas izstreli v prihodnost. Opominja nas na naloge, ki so pred nami.

Trienalna razstava povezuje več tem: družbeno odgovornost do okolja, pomembnost okoljskega ozaveščanja in pobude h kolektivnemu zborovanjem. Razstava, s prizoriščem v zapuščeni tovarni, nas poveže z idejo "poglobljenega poslušanja", tako zvokov industrijske preteklosti MTT, kakor tudi terenskih posnetkov narave, ter predstavlja vzporedne svetove med znanji staroselcev in praktičnimi ter domišljijskimi potovanji. V nekdanji tovarni zaživijo pripovedi o zgodovini človeka, izumrtju vrst in industrijskih spremembah. "Potrebujemo nove zgodbe in nove mite, ki nam bodo omogočili razumevanje trenutne stiske. Umetniki v najširšem smislu igrajo ključno vlogo pri posredovanju teh zgodb," trdi Alessandro Vincentelli. "Pismo za prihodnost je predstavljeno na mestu, kjer je nekoč stotine delavcev s skupnim namenom tkalo blago. Znotraj teh zidov zdaj odmevajo in se združujejo glasovi in vizije umetnikov širokega generacijskega razpona, ki skupaj opozarjajo na ekološko krizo, s katero smo danes vsi soočeni."

Na razstavi je predstavljenih okoli 30 umetniških del, od eksperimentalnih filmov iz sredine 60-ih let prejšnjega stoletja, ki so napovedovali posledice industrijskega onesnaženja, do najnovejših del, ustvarjenih posebej za ta trienale. Sodelujejo: Allora & Calzadilla, Lucien Anderson, Manca Bajec, Maxime Berthou & Mark Požlep, James Bridle & Navine G. Khan-Dossos, Kara Chin, Jasmina Cibic, Marcus Coates, William Cobbing, Vadim Fiškin, Laura Harrington, Stane Jagodič, Mikhail Karikis, Janja Kosi, Harley Kuyck-Cohen, Polonca Lovšin, Yoko Ono, Antonis Pittas, Marjetica Potrč, Mako Sajko, Nina Slejko Blom & Conny Blom, ScanLAB Projects, Danae Stratou, Emiija Škarnulytė, Marko Tadić, Jimmy Turrell, Chris Watson in drugi.