Drugi del CoFestivala v živo s publiko

Med 28. in 31. majem v Kinu Šiška

Julie Fierl: Nameravam peti

Med 28. in 31. majem bo v organizaciji Kina Šiška in Nomad Dance Academy Slovenija potekalo nadaljevanje novembrske edicije CoFestivala z naslovom Ojačevalci glasov. Program, ki ga novembra lani zaradi pandemije niso mogli izvesti, se bo tokrat odvil v živo na odru Kina Šiška. Nastopili bodo umetnice in umetniki ter kolektivi, ki so jih kljub številnim omejitvam v državah, kjer živijo in delajo, lahko pripeljali v Ljubljano. Slovenski gledališki založniki pa se bodo predstavili z izborom novitet, temeljnih del in založniških zanimivosti, namenjenim strokovni in širši javnosti.

Festival bo odprla premiera predstave Andreje Rauch Podrzavnik z naslovom Posebna izdaja IV. Gre za serijo krajših gibalno-zvočnih slik, ki jih avtorica izvaja s sodelavkami in sodelavci, ustvarjalkami in ustvarjalci uprizoritvenih umetnosti, ki pri svojem delu uporabljajo različna ustvarjalna sredstva, medije, veščine in znanja: ples, glasbo in gledališče. V okvirih zastavljenih koreografskih konfiguracij (duet, trio, kvartet, kvintet) nastopajoči predstavo hipno komponiranjo (instant composition) z načeli in znanji odprtih koreografskih del in improvizacije. S povečano pozornostjo, odzivnostjo, sledenjem, manipuliranjem sproti ustvarjajo strukture posameznih slik, sestavljene iz gibalnih in zvočnih podob, iz katerih vznikajo vzorci, ki se pretvarjajo v potencialne pripovedi.

Nastopil bo nemški eksperimentalno-glasbeni kolektiv Maulwerker, katerega performativna dela širijo pojem glasbe in vključujejo elemente performansa, intermedijske in konceptualne umetnosti ter sodobnega plesnega gledališča. V vseh predstavljenih delih gre za produktivno disonanco: koreografirani zvoki, komponirana dejanja, slišne geste in vidna glasba v očitnih in subverzivnih kontrapunktih ustvarjajo krajše ali daljše trenutke sinestezije. Te interdisciplinarne in transdisciplinarne razširitve združujejo akustično, vizualno in prostorsko zaznavo.

Romunsko-nemški umetnik mlajše generacije Sergiu Matis bo s soustvarjalci izvedel novo delo Nemir, v katerem duhovi sumerske, starogrške in rimske epike ne sedejo za mizo z nastopajočimi kot večerni obiskovalci, ki se pojavijo, ko si zanje vzamemo čas, temveč jih plesni arheologi predstave kopljejo iz svojih teles. Ena najvznemirljivejših evropskih koreovokalistk, nemška plesalka in koreografinja Jule Flierl pa bo nastopila s solom Nameravam peti, hibridu med performansom, predavanjem in instalacijo, v katerem premišljuje protislovja koreovokalistike.

"Četudi ga po navadi povezujemo z molčečim gibanjem telesa, sodobni ples v svojih dobrih primerih nikoli ni bil utišani podložnik. Vselej je imel svoj specifični glas. V razmerah in okoliščinah, ko se je zaradi pandemije politika pretvorila v koreografinjo, ko je povečala razdalje med telesi, preprečila dotik in ustvarila družbene partiture s telesnimi scenariji, kakršnim doslej še nismo bili priča, smo se na CoFestivalu odločili ples nastaviti »na glas« in pri tem tudi vztrajati. Zelo na glas. Zdaj, ko si v disciplinarnih koreografijah po mestnih ulicah znamo utelesiti delček svobode, kakor da bi udejanjali užitek v inventivnih plesnih partiturah, so nemara izpolnjeni pogoji, da lažje razumemo, kdo ali kaj so resnični ojačevalci naših glasov", so zapisali organizatorji festivala.

Kuratorji festivala: Irena Tomažin (gostujoča sokuratorica), Dragana Alfirević, Mitja Bravhar, Rok Vevar in Jasmina Založnik.