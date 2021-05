Primer Kocbek

In stoletje bo zardelo ...

Kip Edvarda Kocbeka v parku Tivoli v Ljubljani

© Art Anderson / WikiCommons

Novomeški Anton Podbevšek Teater je v grajskem atriju Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki včeraj uprizoril premiero predstave Andrej Inkret: In stoletje bo zardelo - primer Kocbek v režiji Matjaža Bergerja. Gre za osvetlitev problema Kocbek, s katerim se Berger prek različnih del, mnenj in študij srečuje od svojih gimnazijskih let.

Berger je ob predstavitvi letošnje gledališke sezone napovedal, da bo pisatelja, pesnika, esejista in politika Edvarda Kocbeka (1904-1981) skušal prikazati na podlagi dela In stoletje bo zardelo Andreja Inkreta v dramatizaciji Eve Mahkovic.

Kot je dodal, ga kot režiserja zanima "odnos zaveze do partizanstva in zvestobe do partizanstva do konca in preko roba in tudi odnos do izdajalcev. Do izdajalcev v vsakdanjem življenju, do političnega izdajalstva, kolaboracije in podobno," je dodal.

Naslonil se je na navedeno Inkretovo delo, ki je po njegovem mnenju integralna študija o Kocbekovem življenju in delu. To je tudi tema uprizoritve, je poudaril Berger.

Nastopili bodo Borut Doljšak, Peter Harl, Anuša Kodelja, Matija Rupel, Mario Dragojević, Vitorija Zdovc, Timotej Novaković, Gregor Podričnik, Lovro Zafred, Gregor Čušin, Pavle Ravnohrib, Janez Hočevar in Gal Žižek.

Besedilo je ob Bergerju priredila Eva Mahkovic, glasba je delo Dua Silence, koreografija Gregorja Luštka, scenografija Matjaža Bergerja in Simona Žižka. Video za predstavo so oblikovali Iztok H. Šuc, Gašper Vovk in Gašper Brezovar, kostumografija je delo Petra Movrina in Metoda Črešnarja.

Gre za koprodukcijo Anton Podbevšek Teatra in SNG Nova Gorica ter za sodelovanje z ljubljanskim Cankarjevim domom in omenjeno kostanjeviško galerijo, so še zapisali v Anton Podbevšek Teatru.

Ponovitve predstave bodo v Kostanjevici na Krki pripravili 24., 25. in 26. maja.