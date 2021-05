Znani so nominiranci za kresnika

Dobitnika bodo razglasili 23. junija na Rožniku

Žirija za Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta je izbrala pet nominirancev. Nominirani so romani Mirane Likar, Boruta Kraševca, Gašperja Kralja, Vincenca Gotthardta in Ferija Lainščka. Podelitev 31. kresnika bo 23. junija na Rožniku, je včeraj poročalo Delo.

Za nagrado se potegujejo romani Pripovedovalec Mirane Likar (Goga), Agni Boruta Kraševca (LUD Šerpa), Škrbine Gašperja Kralja (*cf.), Na drugem koncu sveta Vincenca Gotthardta (Mohorjeva Celovec) in Kurji pastir Ferija Lainščka (Beletrina).

Izbrala jih je petčlanska žirija v sestavi Mimi Podkrižnik (predsednica), Anja Mrak, Mateja Komel Snoj, Igor Divjak in Igor Žunković, ki poglobljeno bere in sestankuje že od januarja, ko so imeli pred seboj približno 150 žanrsko in zgodbeno pestrih slovenskih romanov, ki so izšli lani.

Kot je še poročalo Delo, je za Mirano Likar, Boruta Kraševca in Vincenca Gotthardta to prva nominacija za kresnika; zadnja se zanj potegujeta s prvencem. Gašper Kralj se je v peterico uvrstil že leta 2017, ko je kresnika za Figo prejel Goran Vojnović, in sicer s prvencem Rok trajanja. Za Ferija Lainščka pa je to šesti finale; v ožjem izboru je bil že z romani Namesto koga roža cveti (1992), Petelinji zajtrk (2000), Ločil bom peno od valov (2004), Muriša (2007) in Nedotakljivi (2008). Doslej je kresnika prejel dvakrat, za Namesto koga roža cveti in Murišo.

Romana Pripovedovalec in Škrbine sta tudi finalista za Cankarjevo nagrado, ki jo bodo razglasili 30. maja, Agni pa je na zadnjem Slovenskem knjižnem sejmu prejel nagrado za najboljši prvenec.

Dobitnika kresnika bodo razglasili 23. junija na Rožniku, nagrajenec pa bo po tradiciji prižgal tudi kresni ogenj.

Lani je nagrado prejela Veronika Simoniti za roman Ivana pred morjem. Izšel je pri Cankarjevi založbi, kjer so zapisali, da gre za lep roman o nelepih časih in rečeh. Z več vzporednimi zgodbami, ki se dogajajo v različnih časih in v različnih generacijah ene družine, bralca sooča s kolektivno preteklostjo in individualnimi usodami.