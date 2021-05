Jure Trampuš | foto: Uroš Abram

Arjan Pregl: »Na protestih bi moralo biti sto tisoč ljudi«

Arjan Pregl, slikar, ki opozarja na to, da o parazitiranju umetnikov pišejo ljudje, ki že več kot trideset let prejemajo dobro plačo iz državnega proračuna

Pipa renéja Magritta in grožnja s smrtjo, ki to pač ni.

© Uroš Abram

Arjan Pregl gre že dlje časa v nos vladni politiki, moti jo dvoje: prvič, njegovi ironični, satirični tviti, intervencije na družbenih omrežjih, s katerimi se odziva na aktualni politični trenutek, in drugič, ker so njegova umetnost in njegove slike drugačne od vse tiste domačijskosti in estetike, ki naj bi jo prikazovala domoljubna umetnost. Ustvarja zunaj zapovedane forme, ustvarja na način, ki ga, tako prosto govori evropska poslanka Romana Tomc, »večina ljudi ne sprejema«.

Romana Tomc že ve, kaj je prava in kaj napačna umetnost. Kot to ve nevedni minister Vasko Simoniti, ki je prejšnji teden, najverjetneje zaradi slike Arjana Pregla, zapovedal prepoved razstave slovenskih umetnikov v Bruslju. Kar je seveda absurd, kako lahko slovenski minister za kulturo prepove razstavo slovenskih umetnikov?

Arjan Pregl trenutno razstavlja v galeriji Instituta Jožef Stefan. Razstava nosi naslov »Strašljivi infantilizem«. Avtor te sintagme je Bernard Brščič, z njo je opisal Preglove slike, ta pa jo z veseljem uporablja.

Ste akademski slikar, umetnik, pišete tudi kratke zgodbe, kolumne, počnete veliko stvari. Ste pričakovali, da boste na petkovih protestih opazili svojo sliko?