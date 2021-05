Film tedna: Fotograf

Ljubezenska zgodba o dveh osamljenih dušah iz Mumbaja

V Kinodvoru Ljubljana je od 27. maja na ogled film Fotograf v režiji Ritesha Batre, ljubezenska zgodba o dveh osamljenih dušah iz Mumbaja, kjer stare družbene delitve mlade prebivalce še vedno silijo v izbiro med tradicijo in družbenim napredkom.

Rafi trdo dela, da bi kot fotograf shajal v Mumbaju. Skupaj z drugimi neporočenimi moškimi stanuje v skromnem stanovanju, medtem ko zaslužek pošilja domov, da bi odplačal očetove dolgove. Kljub temu še naprej sanja o boljšem življenju. Nekega dne pred slovitim slavolokom Indijska vrata slika Miloni, uspešno študentko tik pred vpisom na univerzo, in od tega trenutka razmišlja samo še o njej. Ko v mesto prispe Rafijeva babica, da bi vnuku uredila poroko, se Miloni izdaja za njegovo dekle. Fant in dekle se vse pogosteje srečujeta in Rafi začne Miloni kazati povsem drugačen obraz njunega mesta - kakršnega zaradi zaščitniškega družinskega okolja doslej ni poznala.

"Miloni je voljna igrati ljubezen, obenem pa se upira staršema, ki jo silita v aranžirano poroko. Tu se vidi, kako omejena in kako aranžirana je ljubezen, še toliko bolj, ker pride v poštev le ljubezen znotraj iste kaste, znotraj istega razreda. Ljubezen je razredna stvar. In ne pozabite – vse se začne s fotografijo. Ljubezen potrebuje fantazmo. In distanco," je v Mladini zapisal Marcel Štefančič, jr.

"Film govori o hrepenenju; hrepenenju po drugem času, po drugačnem življenju, po drugačnih možnostih. Ti liki bi bili bolj srečni v nekem drugem času: ko je bilo življenje bolj preprosto, ko je čas tekel počasneje. Naš digitalni svet je postal neobvladljiv, vse se dogaja tako hitro. Upam, da se bo ljudem, ki si bodo film prišli ogledat v kinodvorano, čas malce upočasnil", je zapisal režiser.

Ritesh Batra je za svoj celovečerni prvenec Okus po ljubezni (2013), poleg številnih drugih priznanj prejel nagrado občinstva na Tednu kritike v Cannesu. Sledila sta filma Our Souls at Night (2017) z Robertom Redfordom in Jane Fonda ter The Sense of an Ending (2017) z Jimom Broadbentom in Charlotte Rampling.

h3EgFU8d1bM