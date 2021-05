Premišljevanja o človeku, bivanju in umetnosti

Monodrama Nočni pisec v izvedbi Marka Mandića

© Peter Uhan

Na Velikem odru SNG Drama Ljubljana bo danes, 29. maja ob 20.00 premiera monodrame Nočni pisec belgijskega multidisciplinarnega umetnika Jana Fabra v izvedbi Marka Mandića, ki je nastala v sodelovanju z gledališčem Troubleyn. Monodramska pripoved avtorjevih iskrenih in strastnih premišljevanj o človeku, bivanju in umetnosti, zajema odlomke iz njegovih dram in dnevniške – nočne – zapise, ki še niso bili objavljeni v prvi izdaji knjige Nočni zapisi. V vseh sledimo njegovemu ustvarjalnemu procesu, odpirajo nam vrata v umetnikovo intimo.

V monodramo je vključil odlomke iz svojih Nočnih dnevnikov (pri nas so izšli njegovi Nočni zapisi 1978‒1984) in dramskih besedil. Osredotočajo se na podobe nezadržnega prepletanja umetnosti in življenja, na strast in ustvarjalnost, na užitek in bolečino. V prvem delu gre za formiranje mladega umetnika, potem pa se sicer vseskoz intimni in osebni zapisi prelijejo v širše razmišljanje o svobodi in mejah človeške izkušnje in angažmaja. Po Fabru umetnost presega polje estetskega in idejnega, je veliko več in veliko manj od tega. Po eni strani sega umetnik v sfero božanskega, po drugi pa v vsako celico lastnega telesa.

Jana Fabra v Sloveniji spremljamo že od osemdesetih let, leta 2011 je sodeloval na festivalu Exodos, v različnih vlogah se je predstavil leta 2012 v okviru Evropske prestolnice kulture v Mariboru. Ob tej priložnosti je v slovenščini izšla tudi knjiga Nočni zapisi z njegovimi dnevniki, nastalimi med letoma 1978 in 1984.

"Tako kot Fabrove risbe tudi njegova besedila odsevajo njegova intimna doživetja, njegove nenehno ponavljajoče se želje, ideje in obsesije. Večinoma so napisana ponoči, ko je vse tiho in nastopi samota, v samo njemu lastnem, izvirnem jeziku. Odpirajo vrata v svet, ki je poln domišljije in presenetljivih uvidov."



Miet Martens,

dramaturginja

© Peter Uhan

Nočni pisec je po krstni uprizoritvi (Troubleyn, Antwerpen, 2016), doživel prvo izvedbo na tujih odrskih deskah leta 2019 ob 100-letnici sanktpeterburškega Bolšoj teatra. V Fabrovi režiji so nastale še italijanska, francoska, srbska in litvanska uprizoritev, slovenski pa bo sledila hrvaška v Dubrovniku. Nočni pisec je sestavljen iz enajstih dnevniških razdelkov, osmih razdelkov z odlomki iz njegovih gledaliških besedil. Prvi dnevniški zapis v knjigi Nočni zapisi, nastal 7. februarja 1978 v Antwerpnu in uporabljen v predstavi Nočni pisec, se glasi: "Lepota: vudu, ki telo zdravi ali zastruplja." Zadnji odlomek v uprizoritvi in Fabrovih dnevnikih, zapisan 31. decembra 1991 v Antwerpnu: "Vsa resnična lepota je okorna." Dnevniški odlomki so razdeljeni po temah: O lepoti in pisanju, O Emilu, O družini, O spanju in nespečnosti, O New Yorku, O igralcih in igri, O avtoportretih, samopodobi in številnih živalih, O krvi, O umetnosti in telesnih tekočinah, O vojni in sovražniku in O telesu. V Nočnega pisca so uvrščeni odlomki iz naslednjih Fabrovih gledaliških besedil: Reinkarnacija boga (1976), Jaz sem napaka (1988), Vladar izgube (1994), Telesce, telesce na steni (1996), Kralj plagiatorstva (1998), Jaz sem kri (2001), Zgodovina solz (2005) in Droge so me obdržale pri življenju (2012) – slednje je nastalo v okviru festivala EPK v Mariboru in bilo tam tudi premierno uprizorjeno.