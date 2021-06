Festival MENT letos kar devet dni

V Kinu Šiška, Švicariji in atriju Mestnega muzeja

Od 3. do 11. junija bo potekal festival MENT Ljubljana, ki je postal znan po bogatem in razgibanem 3-dnevnem dogajanju po vsej prestolnici. Zaradi polovičnih kapacitet in PCT pogoja, letošnja edicija v prilagojenem raztegnjenem formatu prinaša kar devet koncertnih večerov, na katerih se bo zvrstilo 30 domačih in tujih izvajalcev iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Češke in Poljske, ki bodo nastopili v Kinu Šiška, Švicariji in atriju Mestnega muzeja.

Med glasbenimi gosti prevladujejo lokalna in regionalna imena; med njimi organizatorji izpostavljajo slovenski debi hrvaškega trap pop fenomena z++, mednarodni avdiovizualni projekt Laser Bros, premierni nastopi domačih novovalovskih preroditeljev Insan in art trap projekta Tsujigiri ter predstavitev aktualnega albuma ekscentričnega ljubljanskega kolektiva SBO. Predstavili se bodo tudi transžanr­ski italijanski postposebneži 72-Hour Post Fight, češka kantavtorica Amelie Siba, kozmični elektro jazz fuzionisti Etceteral, avstrijska alterpop zasedba Farce, elektrificirana poljska jazz trojka Immortal Onion in drugi.

Fokus MENT konference, ki prinaša tri debate, tri delavnice in dva mednarodna spletna dogodka, je letos na lokalni problematiki, digitalizaciji, spletni identiteti glasbenikov oziroma bendov ter različnih platformah za promocijo in distribucijo glasbe.

Tokratne MENT specialke bodo ponudile dvodnevno delavnico Modul@rnice: Naredi si osciloskop, predstavitveni koncert projekta Mladi Raziskovalci IV. s saksofonistom Lenartom De Bockom in premierno predstavitev prve kompilacije slovenske ambientalne glasbe Senzorama vol 1.

MENT konferenca je namenjena opolnomočenju domačih glasbenikov, bendov in založnikov v digitalni sferi. Osrednji konferenčni dan, ki se bo v sredo, 9. junija, odvil v Mestnem muzeju, je razdeljen na delavnice in debate, ki bodo potekale v slovenščini.

Na treh brezplačnih delavnicah, za katere je nujna predhodna prijava, boste lahko spoznali, kako lahko pretočne platforme najbolje izkoristite v svoj prid, kako najučinkoviteje pristopiti k oblikovanju spletne identitete in kako se praktično lotiti zasnove uspešne spletne oglaševalske kampanje za vaš singel ali album.

V Galeriji DobraVaga je na ogled peta prodajna razstava umetniških glasbenih plakatov appointMENT 5.0, ki glasbene ustvarjalce MENTa 2021 povezuje z mladimi slovenskimi vizualnimi umetniki. Plakati bodo na ogled tudi na več različnih mestnih površinah in nagovarjali naključne mimoidoče.

