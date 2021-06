Zamolčan pojav samomorov med mladostniki

Premierna uprizoritev drame ameriške avtorice Johnne Adams

Gorazdov vozel

Na Malem odru Gledališča Celje bodo 10. in 11. junija premierno uprizorili dramo ameriške avtorice Johnne Adams Gorazdov vozel, ki tematizira problematiko samomorilnosti med mladimi. S predstavo v režiji Ajde Valcl, ki je interno premiero doživela med epidemijo, ogledalo pa si jo je tudi nekaj dijakov, želijo opozoriti na zamolčan pojav samomorov med mladostniki.

Po besedah upravnice gledališča in dramaturgiinje Tine Kosi, so predstavo načrtovali že pred epidemijo, ki je zaradi zaprtja šol še dodatno opozorila na osebne stiske mladostnikov. Po njenih besedah je lahko gledališče medij, ki lahko brez moraliziranja prikaže različne plati zgodbe in predstavi kompleksnost še tako bolečih vsebin ter gledalca povabi, da si pred njimi ne zatiska oči.

Po besedah dramaturginje pretresljiva drama poteka v obliki dialoga med mamo učenca Gorazda, ki po njegovem samomoru pride na govorilne ure k učiteljici. Skozi pogovor med žalujočo materjo in pretreseno učiteljico, se počasi sestavlja zgodba o osnovnošolcu, ki si je vzel življenje, obenem pa predstavi tudi dve močni ženski, ki druga drugi očitata, da sta storili premalo, ter razkrivata njuno nemoč. Pojasni tudi, da se morajo svojci in bližnji posameznika, ki je naredil samomor, soočiti z odhodom brez slovesa in močnimi občutki krivde.

Po besedah režiserke Ajde Valcl so se kljub težki tematiki odločili za gledališki pristop, ki "se giblje v polju kriminalke". Predstava deluje kot nekakšno naknadno preiskovanje primera. Iz zasliševanja učiteljice, ki ji vprašanja postavlja Gorazdova mama, se počasi sestavlja njegova zgodba in stiska, ki je zelo kompleksne narave.

Pri snovanju predstave so sodelovali z več strokovnjaki s področja duševnega zdravja, med drugim s Saško Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki se že vrsto let posveča raziskovanju in preprečevanju samomorilnega vedenja, ter Mojco Kolar iz celjskega kriznega centra za mlade.

Drama obenem odpira tudi širša družbena vprašanja glede zapletenega šolskega sistema, odgovornosti in obremenjenosti učiteljskega poklica ter svobode izražanja. S predstavo tako v gledališču odpirajo eno od perečih aktualnih družbenih tem, je še povedala Tina Kosi.

Avtorica drame Johnna Adams je diplomirala na prestižni gledališki šoli univerze DePaul in magistrirala iz dramskega pisanja na Hunter Collegeu. Napisala je več kot 20 dram. Za dramo Gorazdov vozel je prejela nagrado Steinberg/American Theatre Critics Association Citation leta 2013. Ob tem je dobitnica nagrade Princess Grace leta 2012.

Drama Gorazdov vozel je bila objavljena v reviji American Theatre Magazine, premiero pa je doživela na Contemporary American Theatre Festivalu v Shepherdstownu leta 2012, od takrat so jo uprizorili že več kot štiridesetkrat v različnih državah ZDA.

Za predstavo Gorazdov vozel je predvidena dvojna igralska zasedba. V prvem tandemu igrata Barbara Medvešček in Lučka Počkaj, v drugem pa Manca Ogorevc in Tanja Potočnik. Dramsko besedilo je prevedla Tina Mahkota, za sceno je poskrbela Urša Vidic, za kostume pa Urša Recer.