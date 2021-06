Mreža slovenskih gledaliških založnikov

Predstavitev na Novi pošti v petek, 11. junija od 15. ure dalje

Leelee

Na Novi pošti (SMG) v Ljubljani se bo 11. junija predstavila mreža Slovenski gledališki založniki, ki jo sestavljajo Emanat, Knjižnica MGL, Maska in SLOGI - Slovenski geldališki inštitut. Na dogodku z naslovom knjiga = dogodek, ki sta ga idejno zasnovali Petra Pogorevc in Alja Lobnik, bodo od 15. ure dalje ponudili izbrano literaturo po znižanih cenah, predstavitve knjig, koncert zasedbe Leelee in DJ program.

"Mreža Slovenski gledališki založniki je bila vzpostavljena z namenom, da poveže slovenske založnike, ki izdajajo strokovno literaturo s področja uprizoritvenih umetnosti. Sprva smo nastopali skupaj zato, da bi dosegli večjo vidnost na velikih založniških prireditvah, sčasoma pa smo se začeli vse bolj zavedati tudi dejstva, da nas kljub specifikam naših založniških programov vežejo vsebinske in produkcijske sorodnosti, pa tudi skupno bralno občinstvo. Prav posebej nas druži vloga v izdajateljskem polju, lahko bi rekli, da gre za manjšinsko pozicijo, saj gledališki založniki s svojo izdajateljsko politiko v prostor pogosto vnašajo nevidne, obrobne in nišne vsebine, ki se ob populizmih vseh vrst vse težje borijo za obstanek in že s svojim vztrajanjem močno prispevajo k stanju širše založniške krajine. V tem je zagotovo nekaj temeljno političnega," so zapisali v sporočilu za javnost.

Program:

(15.00): Otvoritev sejma Slovenskih gledaliških založnikov

(16.00): Predstavitev knjige Marc Augé: Hvalnica kolesu (Maska)

Kolesarski protesti v Ljubljani in tudi drugod po Sloveniji trajajo že več kot eno leto. Iz praktičnih razlogov kolesarjenja se je kolo med protesti spremenilo v politični simbol, celo simbol antifašizma. Arbitrarno ali ne, o teh simbolih, o strategijah, o uspehih in neuspehih trajajočega protestniškega gibanja se bodo pogovarjali s Tjašo Pureber, avtorico spremne besede Hvalnice kolesu, in Janezom Janšo, urednikom omenjene knjige. Pogovor bo moderiral Aleš Mendiževec, pospremila pa ga bo video instalacij Hvalnica kolesu.

(17.00) Predstavitev knjige Alja Tkačev, Igralka s svinčnikom, Izbrani dnevniki (1962–1991) (SLOGI – Slovenski gledališki inštitut)

Precizen vpogled v dnevniško prozo Alje Tkačev, markantne igralske interpretke, pesnice in lutkarice, prevajalke, avtorice dramskih partitur in pedagoginje, ki je bila ena prvih izstopajočih igralk Mladinskega gledališča in pozneje gonilna sila več gledaliških skupin zunaj institucije. Dokumentarni pogovor z gosti Vinkom Möderndorferjem, Nino Skrbinšek in Marušo Oblak, tesnimi sodelavci Alje Tkačev, bo predstavil tudi nekaj odlomkov iz dnevnikov.

(18.00): Predstavitev knjige Rapsodija za gledališče: Srečanje gledališča in politike v sedmih točkah Alaina Badiouja v njegovem delu Rapsodija za gledališče (Knjižnica MGL)

Tri razmerja med avtorjem, politiko in gledališčem treh na videz ujemajočih se oseb, ki s svojim stasom, starostjo in stopnjami urbanosti prinašajo svoja stališča, jih predstavljajo in nikakor ne vsiljujejo. Koncept in režija: Aljoša Živadinov Zupančič in Nika Korenjak, kostumografija: Dajana Ljubičić, vizualije: Asiana Jurca Avci, performerji: Branko Jordan, Maks Dakskobler in Mak Tepšić

(19.00) Predstavitev knjige Skupnost emancipiranih misli in teles: Metodologije beleženja slovenskih avtoric sodobnega plesa 2 (Emanat)

Na dogodku bodo predstavili enega izmed člankov knjige v nastajanju, in sicer prispevek Pie Brezavšček, ki analizira koreografijo Andreje Rauch Podrzavnik kot afirmacijo zapostavljenih potencialnosti telesa. Prispevek skozi dva formata popisuje delo slovenske koreografinje. Prvi, poimenovan ’koreografski pojmovnik’, je nastal kot predelava serije pogovorov, ki so se med avtorico in koreografinjo začeli že leta 2015. V drugem delu članka pa avtorica in koreografinja predstavljata popis predzgodb in ozadij več projektov koreografinje ter kritiške odzive, ki jih je prineslo njeno več kot dvajsetletno profesionalno ustvarjanje.

(20.30): Koncert zasedbe Leelee (Jelena Rusjan, Damjan Manevski, Jan Kmet)

(21.30): DJ Taja