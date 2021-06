SDS sploh ni treba v Odmeve, ker uredniki Odmevov vse uredijo

Luka Mesec in Branko Grims v oddaji 24ur Zvečer

© POP TV

V torek zvečer bi moralo biti v Odmevih soočenje med Luko Mescem, prvim poslancem Levice, ter predstavnikoma SDS in NSi, strank, ki sta se odločili, da bosta poskušali doseči prepoved Levice oziroma vsaj vtis v javnosti, da je stranka Levica skrajna in da bi jo morali prepovedati. Vendar sta SDS in NSi sodelovanje zavrnili. Zato je v studio Odmevov prišel zgolj Luka Mesec in predstavil stališča Levice … No, slednje se ni zgodilo. Ker sta SDS in NSi prihod v Odmeve zavrnila, niso povabili niti Mesca. Kako preprost način, da političnemu nasprotniku vzameš besedo, mar ne? Potrebuješ le prestrašene ali preračunljive urednike, ki se nočejo zameriti SDS. V normalnih razmerah se novinarji pač ne bi dali motiti, zgolj pojasnili bi, da so povabili tudi drugo stran, a se ta soočenja ni želela udeležiti.