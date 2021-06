Film tedna: Migrantski filmi

Festival migrantskega filma v Ljubljani in 8 mestih po Sloveniji

Katastrofični blues

Slovenska filantropija že dvanajstič organizira Festival migrantskega filma, ki bo Ljubljano in 8 drugih mest po Sloveniji ponovno priripeljal filmske projekcije in spremljevalne dogodke, ki osvetljujejo različne obraze migracij, azila ter življenja beguncev. V Ljubljani bo festival potekal med 14. in 17. junijem v Kinodvoru, Slovenski kinoteki, Pritličju in na Slovenski filantropiji. Obiskovalci si bodo filmske projekcije lahko ogledali v Hišah Sadeži družbe in partnerskih organizacijah v Mariboru, Murski Soboti, Ljutomeru, Žalcu, Gornji Radgoni, Logatcu, Metliki in Črnomlju.

V petih sklopih – Nasilne meje, Portreti, Imperializmi, Mladoletniki in mladoletnice na poti ter Raznoliki obrazi migracij bo na ogled 21 filmov iz 12 držav. Na festivalu bo gostovalo 8 filmskih ustvarjalcev in gostje spremljevalnih dogodkov.

Tudi tokrat bodo v ospredju aktualne zgodbe o realnostih tistih, ki so bili prisiljeni svoj dom zapustiti bodisi zaradi vojn, kršitev človekovih pravic, revščine, pohlepa korporacij ali drugih razlogov. "S filmskimi zgodbami in prispevki gostov bomo opozorili na nasilne meje, še vedno obstoječe imperializme, zlorabo naravnih dobrin in migrantskih delavk in delavcev ter pomen solidarnosti," so zapisali organizatorji.

Otvoritev festivala bo 14. junija ob 21.30 uri na Kinodvorišču v Ljubljani z dokumentarnim filmom Izziv solidarnosti, ki sta ga posneli francoski avtorici Anne Richard in Caroline Darroquy. Film govori o 16-letniku, ki bo v središču Pariza ponovno preživel noč zunaj, na mrazu. Francoske oblasti bi sicer morale poskrbeti za vse mladoletnike, ne glede na državljanstvo … a fant že več mesecev na ulici čaka na zaslišanje pred sodnikom, da bo lahko dokazal, koliko je star. Gre za film o solidarnostni mreži več sto prostovoljcev in prostovoljk, ki mlade begunce sprejemajo v svoje domove.

omZRWejPjnU

Zadnji dan festivala bosta na ogled filma v sklopu Nasilne meje – Go Game (2019) in Reka duhov (2019), ob 17.30 uri v Slovenski kinoteki, po filmih pa bo sledil pogovor z avtorjema in fotografom Joštom Frankom. Festival bodo zaključili ob 21.30 uri na dvorišču Slovenske filantropije, s projekcijami petih kratkih filmov v okviru dogodka Kino na prostem.

Udeležba na dogodkih je brezplačna, razen ljubljanske premiere filma Filmski obzornik 80 – Metka, Meki (Nika Autor, 2021), ki bo prikazan v sodelovanju z Mestom žensk in Kinodvorom.