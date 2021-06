Ženske o ženskah

Festival WoW od 12. do 25. junija v Ljubljani

Filmski obzornik 80 – Metka, Meki

Društvo Mesto žensk med 12. in 25. junijem v Ljubljani pripravlja festival WoW kot zaključek dvoletnega projekta Women on Women, pri katerem je sodelovalo s partnerskimi organizacijami iz Hrvaške, Irske in Severne Makedonije. Festival bo danes ob 21.15 uvedla podelitev nagrad WoW, zaključil pa se bo z razstavnim projektom Barbare Kapelj z naslovom Lastne sobe.

Nova programska vodja Mesta žensk Iva Kovač pravi, da so bili v projektu WoW osredotočeni na predstavljanje dosežkov žensk in neheteronormativnih oseb v preteklosti in sedanjosti. Tako so vzpostavili nagrade WoW, ki jih bodo drugič podelili ob sobotnem odprtju festivala, prejmejo pa jih Zana Fabjan Blažič, Aigul Hakimova, Gabrijela Simetinger, radijska oddaja Lezbomanija ter Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore. Z nagradami izpostavljajo "nevidno delo, zgodbe, pogum in odločnost kolektivov in posameznic - bork za boljši svet, feminističnih junakinj".

V sklopu projektov WoW je nastal tudi dvojezični turistični vodnik Po svoji poti: 25 izletov po zgodovini žensk, ki izhaja sočasno z vodnikoma po Hrvaški in Severni Makedoniji. Urednica Tea Hvala ter soavtorici vsebinske zasnove Jasmina Jerant in Manca G. Renko so v knjigo zbrale zgodbe o pionirkah, ki so ženskam na Slovenskem utrle pot v poklicno življenje in plačano delo. "Osnovna ideja knjige 'dopolniti izjemno razgibano in bogato raziskovalno krajino študij o zgodovini žensk v Sloveniji,' ki je bila sicer že poprej dobro raziskana", pravi Tea Hvala.

Na Kinodvorišču bo 15. junija premiera filma Nike Autor Filmski obzornik 80 - Metka, Meki, ki spremlja vsakdanje življenje danes 81-letne Metke Autor. Nika Autor pravi, da gre za kulinarični film, ki preko poplave različnih jedi po receptih danes legendarnega jugoslovanskega televizijskega kuharja Ivana Ivačiča gledalce popelje skozi zgodbo jugoslovanskih "gastarbajterjev'". Film po besedah režiserke predstavlja tudi solidarnostne prakse danes, saj glavna protagonistka Metka, ki je bila tudi sama nekoč "gastarbajterka", na svoj dom sprejme begunski par iz Afganistana.

V sklopu projekta delujoča Skupina WoW, ki jo sestavljajo Samar Al Kerawe, Katja Kovač, Favour Edokpayi Musa, Viktoriia Pospelova in Samar Zughool, pa bo kot gostja Festivala migrantskega filma predstavila film Katastrofični blues I, v katerem raziskujejo problematiko prekarnosti ter z njo povezane prostore, na festivalu WoW pa njegovo nadgradnjo, instalacijo Katastrofični blues II, ob kateri bodo izvedle tudi delavnico. Že prej je sicer v sklopu projekta WoW po zasnovi zagrebške organizacije K-zona nastala angažirana igra s kartami Neustrašne ženske, ki jo bo mogoče tekom festivala igrati prihodnji četrtek v baru Tabor.

Festival WoW bo sklenil novi razstavni projekt Barbare Kapelj Lastne sobe, ki bo na ogled od 21. do 25. junija v prostorih Cirkulacije 2. V projektu sodelujejo Lea Aymard, Eva D. Bahovec, Ivana Djilas, Alenka Kreč Bricelj, Ema Kugler, Tamara Lašič Jurković, Urša Menart, Suzana Tratnik in Metka Zupanič. Razstava v ospredje postavlja prostore, v katerih vsakodnevno ustvarjajo generacijsko in zvrstno različne umetnice. Pred odprtjem bo potekala tudi okrogla miza Lastne sobe - prvih 100 let o sodobnem dojemanju "lastnih sob", kot jih je opisovala Virginia Woolf.