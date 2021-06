Borštnikovo srečanje v živo

Borštnikov prstan bo prejela Jette Ostan Vejrup

Nomad

© Filip Van Roe

Med 14. in 27. junijem bo potekal 56. festival Borštnikovo srečanje, ki ga bodo izvedli v živo, čeprav so se mnogi drugi odločili za hibridne oblike. Kot je povedal umetniški direktor Aleš Novak, festival prinaša kakovosten in raznolik gledališki program in je pomemben za promocijo ter uveljavljanje slovenske gledališke ustvarjalnosti, povezanost slovenskega gledališkega prostora, razvoj novih občinstev, relevantnost strokovnih presoj vrednotenje ustvarjalnih dosežkov, pa tudi za mednarodno promocijo slovenskega gledališča in razvoj strokovne refleksije.

Znana je tudi letošnja dobitnica Borštnikovega prstana. Prejela ga bo Jette Ostan Vejrup, danska igralka, ki od leta 1989 živi in ustvarja v Sloveniji, od leta 2004 pa je stalna članica Mestnega gledališča ljubljanskega, s katerim bo tudi nastopila v tekmovalnem programu v predstavi Sedem dni.

Osrednji del festivala predstavlja neuresničen lanski tekmovalni program, ko je organizatorjem uspelo izvesti le uvodni dan festivala. V njem je bilo sprva deset predstav, a so dve medtem že prenehali uprizarjati, tako da se bo za tekmovalne nagrade potegovalo osem uprizoritev po izboru Roka Bozovičarja, ki si je v gledališki sezoni 2019/20 ogledal več kot 110 predstav.

"Tekmovalni program tako v aktualizacijo stopa po letu dni, po travmatičnem obdobju, v katerem si gledališče ni uspelo izboriti možnosti predaha in refleksije. S tem ne mislim zgolj na premislek produkcijskih pogojev, ki s hitrim tempom proizvodnje izčrpavajo ustvarjalce in z repertoarno inercijo topijo ustvarjalno občutljivost, temveč zlasti refleksijo odnosov znotraj gledališke skupnosti in relacij do vloge gledališča v javni sferi," je povedal Bozovičar.

Sicer pa festival kljub negotovim časom ohranja mednarodno razsežnost, saj se ga bodo udeležili številni gostje iz tujine, med njimi skupina Eastman mednarodno uveljavljenega režiserja in koreografa Sidija Larbija Cherkaouija, čigar gledališka predstava Nomad bo pospremila slovesno odprtje festivala v petek, 18. junija ob 20. uri.

Rok Bozovičar,

selektor tekmovalnega programa

"V spremljevalnem programu se bo zvrstilo kar osem tujih gledaliških predstav, gostimo več okroglih miz in panelnih diskusij z mednarodno udeležbo ter niz zanimivih glasbenih dogodkov. Strokovni program že tradicionalno pripravljamo v sodelovanju s številnimi partnerji in soorganizatorji," je povedal Novak in v tujem delu izpostavil še gostovanje Berliner Ensemble s predstavo Pločevinasti boben v režiji umetniškega direktorja gledališča Oliverja Reesa, ki bo tudi gost festivala, in glasbeno-gledališki projekt Klub Taiga v izvedbi Teatra di Roma.

Festival nadaljuje prizadevanja za vzgojo novih občinstev in vključenost študentov, čemur sta namenjena sklopa Mlado in Študentsko gledališče, letos pa program selijo tudi pred domove za starejše občane in druga nova prizorišča. V sklopu Mladega gledališča izpostavljajo Neverjetno potovanje Rdeče kapice (La Caputxeta Galactica) avtorja in režiserja Insectotropicsa (ES). Multimedijska predstava ponuja izvirno predelavo priljubljene pravljice o Rdeči kapici: mladim postavlja vprašanja o tradicionalnih vrednotah, recimo prijateljstvu, zvestobi in solidarnosti, starejšim gledalcem pa odpre še pogled v nezavedne procese oblikovanja osebnosti.