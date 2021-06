Prelomne fotografije o času, ki je pripeljal do velikih sprememb v naši družbi

Razstava skozi objektiv velikega fotografa Joca Žnidaršiča

© Joco Žnidaršič

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo ob 30. obletnici samostojne Slovenije med 15. junijem in 1. novembrom na ogled razstava legende slovenskega fotoreporterstva Joca Žnidaršiča z naslovom Leta preloma, ki je nastala v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Razstava v šestnajstih poglavjih in skoraj dvestotih fotografijah skozi objektiv velikega fotografa predstavlja čas, ki je pripeljal do velikih sprememb v naši družbi. Zasnova razstave: Irena Uršič (Muzej novejše zgodovine Slovenije), Ali Žerdin, Barbara Čeferin (Galerija Fotografija).

Kot dolgoletni urednik fotografije na časniku Delo, je Žnidaršič v svoj objektiv ujel skoraj vse najpomembnejše dogodke tega, za Slovenijo prelomnega časa: od afere JBTZ in velikih zborovanj na Kongresnem trgu in Trgu republike, obiska Gorbačova v Sloveniji in zadnje konference neuvrščenih pred razpadom SFRJ, prvih demokratičnih, večstrankarskih in predsedniških volitev, plebiscita, rojstva samostojne države, vojne za obrambo samostojnosti in pogajanj na Brionih, pa do uspehov slovenskih športnikov in kulturnikov ter utripa vsakdana tedanjega časa. Pri nekaterih dogodkih, ko na terenu ni bilo drugih fotografov, je imel Žnidaršič ekskluzivo, zato imajo te fotografije poseben dokumentarni in arhivski pomen. Ob znamenitih zgodovinskih prizorih bo predstavljena tudi vrsta fotografij, v katerih se razkriva njegova humanistična narava z izjemno vizualno zgovornostjo in občutljivostjo.

Razstava Leta preloma, na kateri je predstavljenih okoli 200 fotografij, nastalih v letih od 1988 do 1991, je razdeljena v šestnajst tematskih poglavij; Vzpon na Triglav, Smučanje, Ljudske množice, Zadnji dnevi v SFRJ, Kultura, Vojna diplomacija, Rojstvo države, Vozila, Rekreacija, Glasba …, ki jih je avtor razstavnega besedila dr. Ali Žerdin naslovil z verzi iz Prešernove Zdravljice.

© Joco Žnidaršič

Poleg fotografij bosta kot del razstave na ogled dva filma o Žnidaršičevem življenju in delu: dokumentarni film režiserke Maje Weiss z naslovom Dokumentarni portret Joco Žnidaršič, Neznosna lahkost fotografiranja (produkcija RTV Slovenija, 2005) predstavlja mojstra Žnidaršiča v zgodovinskem času in prostoru, ki ga zamejujejo njegove fotografije; od potovanj z maršalom Titom do odkrivanja lipicancev, slovenskih vinogradov, planin ali morja; od vin in Planice do vojne za Slovenijo; v video reportaži Joco Žnidaršič: Leta preloma (Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2021) pa avtor spregovori o fotografijah iz časa slovenskega nacionalnega vzpona.

Joco Žnidaršič je mednarodni mojster umetniške fotografije – EFIAP. Prejel je več kot petdeset domačih in tujih nagrad in priznanj za svoje delo. Nekatere najpomembnejše med njimi so: nagrada Prešernovega sklada, Župančičeva nagrada, Puharjeva plaketa za življenjsko delo, nagrada "Consortium veritatis" ‒ najvišje slovensko priznanje za novinarsko delo. Je prvi prejemnik nagrade "World Press Photo" na Slovenskem. Leta 2009 ga je predsednik Republike Slovenije Danilo Türk za življenjsko delo v fotografiji in za velik prispevek k prepoznavnosti Slovenije odlikoval z zlatim redom za zasluge. Leta 2013 je prejel nagrado glavnega mesta Ljubljana, 2017 pa ga je predsednik države Borut Pahor odlikoval z redom za zasluge, ki ga je prejel kot soavtor v skupini ustvarjalcev akcije "Slovenija moja dežela". Deluje kot svobodni fotoreporter in solastnik založbe Veduta AŽ, d.o.o., ki izdaja fotomonografije.