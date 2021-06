Praznik glasbe bo povezal deset slovenskih mest in Istro

Nastopilo bo več kot 80 glasbenih zasedb

© praznikglasbe.si

Slovenija se je tudi letos pridružila iniciativi Fete de la musique, ki je nastala leta 1982 v Franciji, in bo na današnji poletni solsticij praznovala glasbo v 11 mestih. Organizatorji pričakujejo več kot 80 glasbenih zasedb vseh generacij in žanrov, ki bodo nastopili na ulicah, trgih, parkih in drugih prizoriščih.

Prazniku glasbe se Slovenija pridružuje osmič. Po prvih dveh edicijah, ki ju je v letih 2011 in 2012 organizirala Zadruga Celinka, pa od leta 2015 poteka pod krovno organizacijo Slovenskega glasbenoinformacijskega centra (Sigic).

Ker se vsako leto pridružijo nova mesta, bo nastope glasbenikov tokrat mogoče slišati v desetih slovenskih krajih - Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti, na Ptuju, v Celju, Rogaški Slatini, Kranju, Postojni in Železnikih - ter v Slovenski Istri, so sporočili iz Sigica.

V Novi Gorici, ki bo leta 2025 nosila naziv Evropska prestolnica kulture, bodo po napovedih nastopali ambasadorji goriške glasbene scene in drugi izvajalci. V okviru dneva pa bodo pripravili tudi različne delavnice, na Trgu Evrope pa še okroglo mizo o goriških glasbenih prizoriščih.

Kot so še zapisali v Sigicu, bodo sodelujoči glasbeniki mimoidoče presenetili na prizoriščih, ki so za glasbo manj običajni, ponudili pa bodo nekaj za vsak glasbeni okus, od klasike do jazza, od elektronike do rocka. V skladu s smernicami Fete de la musique bodo nastopi brezplačni. Koncerti so organizirani v duhu spontanih uličnih dogodkov, publika pa lahko glasbenike nagradi s prostovoljnimi prispevki.

Iniciativa Fete de la musique je nastala leta 1982 v Franciji na pobudo takratnega ministra za kulturo Jacquesa Langa. Danes vključuje več kot 150 držav in več kot 700 mest z vsega sveta.

Celoten program je dostopen na tej povezavi >>