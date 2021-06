Film tedna: Sestre

Zgodba o treh sodobnih virđinah

V Kinodvoru Ljubljana bosta 30. junija premierni projekciji kratkega filma Sestre v režiji režiserke Katarine Rešek – Kukle, ki je osvojil glavno nagrado na najpomembnejšem filmskem festivalu kratkega filma v Clermont Ferrandu, kjer je imel tudi svetovno premiero. Selektorji so izbirali med skoraj sedem tisoč prijavljenimi filmi – v končni nabor so jih uvrstili 78.

Sestre iz naslova – Sina, Mihrije in Jasna – so pravzaprav tri najboljše prijateljice v zgodnjih dvajsetih. Dekleta fantovskega videza, vedno oblečena v ohlapne sive trenirke, z lasmi, spetimi v nizek čop, zatlačen v pulover, trenirajo borilne veščine in se držijo bolj zase. Zaradi svojega življenjskega sloga pridejo pogosto v konflikt z lokalnimi fanti. V enem izmed pretepov jih pred popolnim porazom in ponižanjem reši krhko dekle, ki to v bistvu šele postaja.

"Inspiracija za zgodbo o treh sodobnih virđinah so bila dekleta, ki se jih spomnim iz otroštva. Tista 'pozabljena' dekleta v ohlapnih oblekah z nizkimi čopi na dnu glave, ki so nekako ostale ujetnice svoje družine in okolja, ker niso ustrezale rigidnim smernicam, in ki se jih spomnim kako so kdaj še v odrasli dobi prijele svojo mamo za roko. Ko sem nato čez nekaj časa, kot videospot, posnela zgodbo o trans ženski, se je vse nekako zaokrožilo in vedela sem, da je to zgodba, ki jo moram spraviti v življenje. V Sestrah se srečata dva svetova, ki sta v post-balkanskem okolju zaznana kot neustrezna in nenazadnje nefunkcionalna - družbeno nefunkcionalna ženska, ki ne zna in noče sprejeti svoje družbeno dodeljene vloge in ženska z nefunkcionalnimi rodili, a si med seboj pomagata prepoznati svojo lastno vrednost in se povzdigneta nad predstave okolja," je o filmu povedala režiserka.

V glavnih vlogah nastopajo igralka Mia Skrbinac ter Sarah Al Saleh in Mina Milovanović, ki sta se s filmom srečali prvič. Film je nastal v produkciji A Atalante in koprodukciji z Nuframe, Zvokarna in Supermarket, podprt je bil s sredstvi Slovenskega filmskega centra in Viba filma. Jedro avtorske ekipe sestavljajo še direktor fotografije Peter Perunović, montažer Lukas Miheljak, oblikovalec zvoka Boštjan Kačičnik, scenografka Mateja Medvedić, kostumograf Damir Raković in oblikovalka maske Špela Ema Veble.

