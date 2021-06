Doživljanje enega in istega trpljenja

Matija Ferlin v dialogu z Bachovim oratorijem Pasijon po Mateju

© Jelena Janković

V Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana bo danes ob 19. uri slovenska premiera predstave koreografa, režiserja in performerja Matije Ferlina Sad Sam Matthäus. Po Ferlinovih besedah predstava zaokroža uspešen niz projektov Sad Sam, navdahnil pa jo je Bachov oratorij Pasijon po Mateju.

Sad Sam Matthäus je četrta predstava iz niza uspešnih solo projektov z naslovom Sad Sam (Zdaj sem), ki ga je pričel razvijati januarja 2004 v Amsterdamu s premiero Sad Sam Now I am. Drugi solo, Sad Sam Almost 6, je bil premierno prikazan januarja 2009, tretji, Sad Sam Lucky, ki je predstavljal fizičen odgovor na ustvarjanje slovenskega avantgardističnega pesnika Srečka Kosovela, pa je nastal leta 2012.

"Sad Sam Matthäus na nek način zaokroža niz teh predstav. V vsaki predstavi Sad Sam izberem glavno temo, na kateri gradim skozi osebne zgodbe in koreografske materiale, ki me trenutno zanimajo. Tokrat smo se odločili vzpostaviti dialog z oratorijem Johanna Sebastiana Bacha Pasijon po Mateju in prišli smo do zelo kompleksne strukture. Sama dramaturgija je vpisana v glasba, vanjo pa smo vključili različne zgodbe iz moje bližnje in razširjene družine, ki se vse po vrsti ukvarjajo z vprašanji smrti, konca, začetka in trpljenja," je pojasnil Ferlin.

Koncept predstave, pri katerem je kot dramaturg sodeloval Goran Ferčec, se po besedah Ferlina na nek način nanaša na doživljanje enega in istega trpljenja, ki pa je lahko tudi izhodišče za nekaj dobrega oziroma za proces transformacije. V tri ure trajajočo predstavo so si po njegovih besedah želeli ujeti koncept trajanja, kot elementa, ki v trpljenju povezuje in združuje. Je pa Ferlina kot koreografa in izvajalca pri predstavi tudi zanimalo, kaj se zgodi s telesom, ko tega, kar se od njega pričakuje, ne zmore več.

Ustvarjalna ekipa projekta v produkciji zavoda Emanat in tujih koproducentov je posebno pozornost namenila uprizoritvenemu prostoru. Avtorji prostora namreč ne razumejo kot zgolj prizorišče, temveč "kot neke vrste 'muzej', kot prostor, ki hrani posebno vrsto osebnih predmetov, ki s svojo prisotnostjo 'uprizarjajo' in obenem vzpostavljajo samo uprizoritev", piše v sporočilu za javnost. V tem muzeju kar prekipeva od artefaktov - je muzej stvari, zgodb, gibov, glasov, koreografij in tudi citatov iz prejšnjih predstav iz serije Sad Sam.

Scenografijo podpisuje Mauricio Ferlin, oblikovanje zvoka Luka Prinčič, oblikovanje luči Saša Fistrić, kostume pa izvajalec in koreograf v sodelovanju z Deso Janković. V Stari mestni elektrarni bo ponovitev Sad Sam Matthäus na sporedu še v sredo.

Ideja za predstavo se je sicer porodila leta 2019, ko je umetniški direktor osrednjega avstrijskega festivala Dunajski slavnostni tedni Christopher Slagmuylder Ferlina povabil k sodelovanju na 70. izdaji festivala, ki pa je bila kasneje zaradi pandemije preložena na letos.

Predpremierno je bila predstava 9. junija uprizorjena v Istrskem narodnem gledališču v Pulju, prve ponovitve so bile na ogled minuli teden v okviru festivala Camping v Parizu v CND Centre national de la danse, avstrijska publika pa si bo po novem predstavo premierno ogledala po slovenski, in sicer 9. in 11. julija.