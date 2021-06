Ana Desetnica bo ponovno zavzela ljubljanske ulice

Festival bo potekal ob Ljubljanici, pri Cukrarni - med Plečnikovimi zapornicami in Fabianijevim mostom ter med Ambroževim parkom in Šuštarjevim nabrežjem

Gledališče Ane Monro: Zadnji ulov

Ljubljanske ulice, trge in nabrežja bo od 30. junija do 7. julija zavzel festival ulične umetnosti Ana Desetnica, ki bo v prestolnici ponudil vrsto predstav domačih in tujih umetnikov. Na Fabianijevem mostu bodo ustvarili ambient Dnevne sobe, v katerem bodo z založbo Sanje gostili knjigarno, podelili pa bodo tudi nagrado urbANA ljubljANA. Festival bo danes ob 18. uri v Ambroževem parku odprla predstava Gledališča Ane Monro Cirkus Korona, ki je mešanica komedije, drame absurda in freak showa.

Letošnja novost festivala, ki ga pripravlja Gledališču Ane Monro, je program P2P, v okviru katerega bodo trem umetniškim skupinam oziroma ustvarjalcem ponudili možnost t.i. peer to peer učne metode, pri kateri gre za izmenjavo znanj in izkušenj med enakovrednimi udeleženci. Izbrane predstave si bodo obiskovalci lahko ogledali na Stritarjevi ulici med 4. in 7. julijem.

Festival v Ljubljani bo potekal ob Ljubljanici, pri Cukrarni - med Plečnikovimi zapornicami in Fabianijevim mostom ter med Ambroževim parkom in Šuštarjevim nabrežjem. Med osrednjimi dogodki bo interdisciplinarni umetniški spektakel Reka sedmerih imen, ki ga bodo danes ob 22.15 uprizorili na Šuštarjevem nabrežju.

Poleg predstav, delavnic in pogovorov z umetniki, se bo v Ljubljani odvil tudi finalni izbor za mednarodno nagrado odličnosti urbANA ljubljANA 2021. Za mednarodno nagrado se bodo potegovali umetniki Circopitanga iz Švice, Dario Marodin in Gaia Matulli iz Italije, Norbert Busschers & Ramona Suresh iz Nizozemske in Teater Labaaz iz Nemčije.

Prejemnika nagrade bo izbrala strokovna žirija v sestavi Miriam Dunne (Irska), Lorenzo Aquaviva (Italija) ter Vida C. Bren in Goro Osojnik. Komisiji se bo v vlogi glasu ljudstva pridružila Lučka Lučovnik, piše v katalogu festivala.

Že 24. mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica se je začel 25. junija v Mariboru. Osrednje vprašanje letošnje izdaje je, ali še znamo biti skupaj. Poleg ulic Maribora in Ljubljane bo karavana Ane Desetnice obiskala še Kamnik, Gornjo Radgono, Novo Gorico, Šoštanj, Krško, Novo mesto, Sežano, Logatec in Ilirsko Bistrico. Del programa letos prvič neposredno prenašajo tudi prek spleta.

Po navedbah organizatorjev na festivalu sodeluje več kot 70 umetniških ustvarjalcev iz Slovenije, Italije, Nemčije, Španije, Nizozemske, Francije, Švice, Čila, Gane, Velike Britanije in Kolumbije.

Program je dostopen na tej povezavi >>