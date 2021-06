Vzporednica med pojavom virđin in transspolnostjo

Nocoj ob 19.30 in 21.30 v Kinodvoru premierno kratki film Katarine Rešek - Kukle Sestre, ki je med drugim prejel glavno mednarodno nagrado na festivalu kratkega filma v Clermont Ferrandu

Sestre iz naslova, Sina, Mihrije in Jasna, so tri najboljše prijateljice v zgodnjih dvajsetih letih. Dekleta, vedno oblečena v ohlapne sive trenirke, z lasmi, spetimi v nizek čop, zatlačen v pulover, trenirajo borilne veščine in se držijo bolj zase, pogosto pa prihajajo v konflikt s fanti iz soseske. V enem izmed pretepov jih pred popolnim porazom in ponižanjem reši krhko dekle, je vsebina filma povzeta na spletni strani Kinodvora.

"Ko sem se v srednji šoli srečala s queer kulturo večjih zahodnoevropskih mest, sem zaznala velike razlike med dojemanjem spola tam in doma, kjer je balkanska patriarhalna mentaliteta še vedno zelo prisotna. Vseeno pa sem kar naenkrat videla veliko vzporednic, med katerimi me je najbolj fascinirala vzporednica med pojavom virđin in transspolnostjo. Začela sem se spraševati, kaj bi se zgodilo, če bi se srečala virđina in trans ženska ali trans moški. Tako se je rodila ideja o treh sodobnih virđinah," je ob filmu zapisala Kukla.

V Sestrah v glavnih vlogah nastopajo igralka Mia Skrbinac ter Sarah Al Saleh in Mina Milovanović, ki sta se s filmom srečali prvič. Režiserka je v pogovoru za STA ob prejemu nagrade v Clermont Ferrandu na vprašanje, kako je gradila trojico protagonistk, odgovorila: "Gre za tri močne mlade ženske, ki pa se ne zavedajo lastne moči in svojo ranljivost vidijo kot šibkost, kar je nekako tudi komentar na to, kako se ljudje nasploh doživljamo. Dve ali dva sta par, tri ali trije so že skupina in one so majhna skupina proti svetu, ki prodira v njih in pred katerim se hočejo zaščititi. Zanimala me je tudi sama dinamika znotraj skupine ter raziskovanje človeške narave in vedenja skozi vzpostavitev skupinske identitete."

Sestre so sicer študija za Kuklin celovečerec Fantasy. Trans ženska s tem imenom se tudi pojavi kot lik v filmu in po besedah režiserke Sestram s svojim načinom življenja in zavedanja sebe pokaže pot, ki je prej niso poznale: "Lahko bi temu rekli tudi pot svobode."

Jedro avtorske ekipe Sester sestavljajo še direktor fotografije Peter Perunović, montažer Lukas Miheljak, oblikovalec zvoka Boštjan Kačičnik, scenografka Mateja Medvedić, kostumograf Damir Raković in oblikovalka maske Špela Ema Veble. Film je nastal v produkciji A Atalante in koprodukciji z Nuframe, Zvokarno in Supermarketom, podprt je bil s sredstvi Slovenskega filmskega centra in Viba filma.

Film je bil od zmage v Clermont Ferrandu prikazan na več tujih festivalih, nedavno pa je na festivalu Fire LGBT v Barceloni prejel nagrado za najboljši kratki film.

Katarina Rešek - Kukla je znana tudi kot režiserka videospotov za Matter, Senidah in Dina Merlina.

