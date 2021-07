Film tedna: Šarlatan

Osupljiva zgodba človeka z izjemnimi sposobnostmi, postavljena v ozadje dogodkov totalitarnih petdesetih let prejšnjega stoletja

V Kinodvoru Ljubljana bo od 8. julija na ogled film Šarlatan v režiji Agnieszke Holland. Gre za osupljivo zgodbo človeka z izjemnimi sposobnostmi, postavljeno v ozadje dogodkov totalitarnih petdesetih let prejšnjega stoletja. Film je bil nominiran za najboljši film na festivalu v Berlinu.

Film, postavljen na ozadje dveh svetovnih vojn in treh režimov, je epska in hkrati intimna zgodba o nekoč slavnem češkem zdravilcu in zeliščarju Janu Mikolášku (1889–1973), ki je s svojo neobičajno metodo zdravil tako reveže kot nacistične veljake in komunistične oblastnike, dokler ga niso slednji razglasili za šarlatana in postavili pred sodišče.

Jan Mikolášek je bil zdravilec z nekonvencionalnimi metodami diagnosticiranja in zdravljenja. Njegov nenavadni dar mu ni prinesel le slave, pač pa tudi bogastvo. Na Češkoslovaškem je že v času pred 2. svetovno vojno postal nekakšna institucija, svoj položaj pa je z zdravljenjem visokih nacističnih funkcionarjev ohranil celo med nemško okupacijo.

Komunisti, ki so prevzeli oblast, so bili prav tako ljudje – ljudje pa so zbolevali, loteval se jih je obup in potrebovali so zdravnika; tudi posebne vrste zdravnika, kadar običajni ni mogel pomagati. A s smrtjo Mikoláškovega glavnega stalinističnega zaščitnika so se razmere zanj spremenile in režim se ga je odločil uničiti.

"Šarlatan pripoveduje zgodbo o Mikoláškovem vzponu in padcu. O njegovem moralnem propadu in nenehni borbi z lastnimi demoni. Govori o skrivnostnem človeku, o skrivnosti njegovega posebnega daru, o ceni, ki jo je bil zanj pripravljen plačati; o paradoksu moči in šibkosti, ljubezni in sovraštva. Da bi povedala to zgodbo epskih razsežnosti, ki pa hkrati deluje zelo intimno, sem skušala najti čuten in minimalističen jezik. Statičen. Tih. S skopimi dialogi. Skritimi čustvi. Z izjemno subjektivnim občutkom za čas: leta minejo v nekaj minutah, minute se raztegnejo v celo večnost. Človeško dušo sem skušala prikazati brez spuščanja v psihološke analize, notranjost likov sem hotela izraziti skozi njihovo vedenje. Zgodbo poganjajo obrazi igralcev, napetosti med junaki, njihovi nenehni poskusi, da bi drug drugemu prebili oklep. V njihovih usodah pa se zrcali velika zgodovina dvajsetega stoletja", je zapisala režiserka.

vDR7ql28-gM