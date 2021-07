Nedeljska poezija #72

Tone Škrjanec: pesem iz zbirke Nekaj o nas kot živalih

V rubriki Nedeljska poezija vsak teden objavljamo pesem po našem izboru iz pesniške zbirke slovenske avtorice ali avtorja, izdane v zadnjih letih. Tokrat pesem Toneta Škrjanca iz zbirke Nekaj o nas kot živalih.

strip poker

čez hrib sva morala,

da sva prišla do kave.

pot je bila srednje naporna.

srečala sva nekaj ljudi

in nobene živali,

če odmislim ptice.

obraz natakarice

me je spomnil na neki drugi obraz

iz nekih drugih časov,

ko smo v stopljeno čokolado

vmešavali gosto olje. igrali smo strip poker

in si oblizovali napete ustnice.

barva je bila noč. imena niso bila pomembna.

prepoznavali smo se po okusu in zvoku korakov.

imeli smo upanje in željo in moč in strast in voljo

in stopljeno čokolado z gostim oljem

in prelivajočo se mavrično vizijo

in neskončnost goljufivega časa.

Tone Škrjanec: Nekaj o nas kot živalih

LUD Šerpa, 2020

Cena: 15 €

Povezava do nakupa >>