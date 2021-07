»Rdeča zvezda je moralni, ne politični simbol«

Na Kongresnem trgu bo nocoj ob 21. uri tradicionalni koncert Nosil bom rdečo zvezdo

Svetlana Makarovič na prireditvi Nosil bom rdečo zvezdo leta 2020

Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo nocoj ob 21. uri koncert Nosil bom rdečo zvezdo, ki ga pripravlja Svetlana Makarovič s številnimi gosti. Današnji dan so izbrali, ker so v nekdanji skupni državi Jugoslaviji na 4. julij obeleževali Dan borcev. Osrednje sporočilo dogodka bo ponovno, da je rdeča zvezda moralni in ne politični simbol.

"Tradicionalni koncert, na katerem pesnica nastavlja ogledalo politiki in družbi, bo tudi letos združil množico izvrstnih glasbenih izvajalcev in aktivistov," piše v sporočilu za javnost.

Gostiteljica večera je za STA dejala, da bo v vezni tekst nocojšnjega večera vtkala "marsikaj, kar nas v tem trenutku kot ljudi in družbo zadeva". Bo pa letošnji koncert, tako Svetlana Makarovič, "še bolj jasen protest proti nacifašističnemu terorju, ki ga izvaja vlada Janeza Janše". Kot del tega terorja, ki ga je "nemogoče vsega opisati", je sogovornica omenila poskus uničiti Slovensko tiskovno agencijo (STA) ter poskus uničenja, zasmrajanja in prilaščanja vodnih virov.

V aktualni politični situaciji, "ko je treba biti celo pogumen, da nosiš rdečo zvezdo" in dogajanju ob protestni proslavi ob 30. obletnici samostojne Slovenija, ki je bila izvedena minuli teden, je po besedah sogovornice treba še posebej izvesti koncert Nosil bom rdečo zvezdo, ki so ga "v preteklosti že skušali prepovedati". "Vedno znova pa je treba poudariti, da rdeča zvezda, rdeči pentagram, ni politični simbol, temveč moralni simbol boja proti zlu ter boja za vsakršno svobodo," je dodala.

Na oder na Kongresnem trgu bo med drugim stopilo osem praporščakov ZZB NOB Slovenije, ki jim ni bilo dovoljeno sodelovati na državni proslavi, ter Partizanski pevski zbor, tako da bo trg ponovno napolnila tudi partizanska pesem.

Kot je presodila Svetlana Makarovič, je čas, da se "spregovori z umetnostjo, s pesmijo, z glasbo, s teksti in s knjigami, kakršna je nova knjiga, ki sva jo ustvarila z Matejem Šurcem Žlahtnožleht, ki tudi nosi rdečo zvezdo".

Iz glasbenega programa je Makarovič omenila šanson Kletka, "ki ponazarja, da nas teror vse bolj skuša zapreti v kletko, tudi v duhovno kletko", njo osebno pa najbolj predstavlja šanson Kladivo in nakovalo: "Ta govori o tem, da je čas kladivo, ki kuje prihodnost in da bo to kladivo razdelilo, kar je les, kar je kamen, kar je plehka pločevina in kar je žlahtna kovina. In upam si reči, da je naš koncert žlahtna kovina, državna proslava pa plehka pločevina".

Na koncertu bodo nastopili še Ovce in Kraški ovčarji, Lara Jankovič, Jani Kovačič, Drago Mislej - Mef, Vlado Poredoš, Primož Siter, Joži Šalej, Nino De Gleria, Blaž Celarc, Jelena Ždrale, Janja Majzelj, Ivan Peternelj, Maša Kagao, Miha Bezeljak, Višnja Fičur, Nina Valič in Aphra Tesla.

