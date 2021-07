Začela se je Druga godba

Do 10. julija na različnih prizoriščih v Ljubljani

Rundek & Ekipa

© Arhiv Druge godbe

Po več prestavljenih terminih zaradi epidemije, se je v petek s koncertom Tigran Hamasyan Trio v Cankarjevem domu začel 37. mednarodni festival Druga godba. Do 10. julija se bo zvrstilo osem koncertov, ki bodo z izjemo petkovega in koncerta Rundek & Ekipa v Kinu Šiška, izvedeni na odprtih prizoriščih.

V Kinu Šiška bo 7. julija s svojo "ekipo" glasbenikov nastopil eden najbolj ustvarjalnih in prepoznavnih umetnikov iz nekdanje Jugoslavije Darko Rundek, ki je lani pri založbi Menart izdal nov album Brisani prostor, 8. julija pa sledi dvojni koncertni večer na letnem vrtu Gala Hale na Metelkovi. Zaznamovali ga bodo afganistanska pevka Elaha Soroor, ki si s skupino Kefaya prizadeva "razkriti druge strani Afganistana, drugačne zgodbe, drugačno bivanjsko filozofijo, bogato kulturo dežele, prelepi materni jezik (farsi) in raznovrstnost naše glasbe", ter hrvaški glasbenik in avtor skladb Luka Šipetić, ki se bo predstavil s projektom nemanja.

dtY9iVQXKqc

gM60A7YK5mg

Za 9. julij je napovedano festivalsko druženje na vrtu Švicarije. Večer bosta s surovim in globokim bluesrockom zaznamovala Samuel Blues in Miha Erič, napovedana pa je tudi svetovna premiera novega projekta "glasbene šamanke" Zvezdane Novaković z naslovom Čaralice. V njem bodo po napovedi organizatorjev "zazveneli ritualne hvalnice naravi, starodavne magične besede in zagovori, s katerimi so naši predniki zdravili različne telesne in duševne bolezni".

NtEwX5edABU

Festival bo 10. julija zaključil dvojni koncert na vrtu Vodnikove domačije. Popoldne bo na sporedu koncert uglasbene poezije za otroke Backi iz klavirja, ki je nastal na pobudo Druge godbe "z željo po novi koncertni ponudbi za otroke ter v produkciji Vodnikove domačije, ki išče različne načine, na katere dobro literaturo približujemo različnim občinstvom". Zvečer pa bo koncert Katje Šulc, ki je novi album Caricias posvetila Mehiki in tamkajšnji poeziji. Album zajema sodobne, tradicionalne in staroselske pesmi Mehike.

stGMAhYgE6Y

V podpornem programu festivala sta v sodelovanju s Slovenskim glasbenoinformacijskim centrom (Sigic) napovedani okrogli mizi Kako deluje naša "globalna glasbena družina" in Vplivi "vsedigitalnega" v času po covidu, pa tudi pogovor z glasbenico Elaho Soroor.

Organizatorji zaradi epidemije niso uspeli izvesti nekaj koncertov iz lanske, 36. Druge godbe oziroma so bili primorani spremeniti program. Tako bodo v prihodnje izvedeni še koncerti afriške pevke, kitaristke in večkratne nominiranke za grammyja Fatoumate Diawara (26. julij), španske glasbenice Silvie Perez Cruz (14. avgust) in finskega inovatorja na harmoniki Kimma Pohjonena (23. oktober).

Organizatorji sicer za 24. september napovedujejo še koncert Džambo Aguševi Orchestra v Narodnem domu Maribor, za 7. oktober v Kinu Šiška pa prestavljeni koncert skupine Katalena, ki je nedavno izdala nov album Kužne pesmi.

t0NtvmgyTwQ